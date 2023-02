Mandy Rose habla de Roxanne Pérez: “Es lamentable…”

La última lucha de Mandy Rose en WWE fue el pasado 13 de diciembre de 2022, cuando en NXT, perdió el Campeonato NXT que había retenido con éxito durante más de un año en contra de Roxanne Pérez. Ella ya sabía que esa iba a ser su última noche en WWE, y que iba a ser despedida a causa de que se supiera que estaba vendiendo fotografías y videos eróticos en página personal dentro de la plataforma de Fan Time.

Sin embargo, se comportó como toda una profesional y salió con la frente en alto de WWE. De hecho, recientemente, Rose comentó en una entrevista con Renée Paquette para su podcast The Sessions, que nunca pasó por su cabeza el no perder el título, o el hacer ver mal en la lucha a Pérez, o cualquier otro acto poco profesional, pese a que estaba enojada y sentía resentimiento hacia WWE.

► Mandy Rose habla de la coronación de Roxanne Pérez como Campeona NXT

Eso sí, reconoció que se sintió triste porque Pérez ganara el título de una forma tan acelerada, sin darle oportunidad a tener una buena rivalidad para calentar a los fans. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Fue raro. En ese momento, sentí que estaba concentrada en NXT. Siempre me encantó trabajar con Roxanne y teníamos una buena relación, así que estuvo bien el perder contra ella, de hecho, no hubo ningún problema el resto del día.

“Obviamente, en mi mente, no lo acepté, porque sí tuve muchas preguntas, me preguntaba qué estaba pasando. Me sentí mal por Roxanne porque ella es tan increíble, y yo realmente la amo como persona. Siento que es muy emocionante cada vez que te dicen que ganarás el título.

“Me sentí mal porque fue apresurado para ella, no hubo una buena previa, ni promoción de que eso iba a pasar, ni nada. Ella había acabado de ganar la lucha para convertirse en la retadora número uno, así que íbamos a construir una historia basada en eso eventualmente, y sería una gran lucha luego de una rivalidad realmente buena.

“Me sentí mal porque simplemente se lo echaron encima y sé que su familia va a los shows, una vez conocí a su hermana, así que en esta noche tan importante, no estuvo su familia allí porque todo fue simplemente tan apresurado. Así que me sentí mal, pero ella supo manejarlo como la mujer profesional que es”.