Lyra Valkyria a WWE RAW: «Lista para conquistar»

Como sus hasta ahora compañeros de NXT Carmelo Hayes, Ilja Dragunov, Blair Davenport o Dijak, Lyra Valkyria también fue ascendida a WWE en el Draft 2024. La que fuera campeona del territorio de desarrollo deja atrás la preparatoria para entrar a los grandes escenarios a enfrentarse a las mejores y lograr las victorias más importantes.

► Lyra Valkyria a WWE RAW

Pero antes, una vez terminado el reciente episodio de Raw, se tomó unos momentos para compartir sus sentimientos en Raw Exclusive:

«Estoy muy sorprendida, realmente sorprendida. Necesito decir esto, déjenme decirlo una vez, ¿sí? Lyra Valkyria es de WWE Raw. Lyra Valkyria va a Raw. Significa absolutamente todo para mí. Muchas gracias a todos aquí. No puedo creer que mi tiempo en NXT haya terminado. En serio, esto no parece real. No estoy segura de si mi corazón está latiendo, pero a las mujeres del vestuario de Raw, solo tengo una cosa que decirles. Soy una ex campeona de NXT. Ya he conquistado este mundo, y ahora, los lunes por la noche, voy a conquistar el suyo«.

