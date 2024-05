Durante las últimas semanas, hemos estado viendo señales misteriosas en WWE. Música que suena para los fans en las arenas, pero no para la televisión. Fallas técnicas en la transmisión que contienen algunas palabras o señales secretas. Y cosas más claras como aparecer en pantalla y en grande varios códigos QR.

Las señales más recientes que aparecieron en la edición de esta noche de Raw, la Noche Dos del WWE Draft 2024, han dejado muy intrigado a los espectadores de WWE, quienes en redes sociales aseguran que estos mensajes dejados por la empresa son una muestra clara de que Bo Dallas, en su personaje oscuro de Uncle Howdy, estaría bastante cerca de regresar al ring con WWE.

Lo primero que ocurrió fue que luego de que Gunther hiciera rendir a Xavier Woods, apareció un glitch en toda la mitad de la pantalla en donde se puede apreciar a un muñeco de palitos, y se aprecia desde el punto de vista de un conductor de automóvil y camino desierto.

https://twitter.com/edward5150_/status/1785105041067536574

El segundo hecho curioso fue el hecho de que apareció un código QR, que al abrirlo, deja ver unas imágenes de una casa tenebrosa y de algunos cadáveres de animales que los fans han recordado que los usó el fallecido Bray Wyatt en sus viñetas de regreso a WWE. Además, aparecen dos mensajes bastante claros en una pantalla de color azul: «La puerta está abierta. ¿Quieres conocerlo?»

Así las cosas, parece ser que estaríamos realmente muy cerca de descubrir qué, quién o quiénes está o están detrás de estos misteriosos mensajes en los shows televisivos de WWE, aunque ya se especula con que sea Bo Dallas, en su personaje de Uncle Howdy, para rendirle homenaje a su fallecido hermano Bray Wyatt y continuar su legado de terror en la lucha libre profesional.

Uncle Howdy's message from tonight's QR Code.

Seems like we're getting closer and closer to his return. 👀 #WWERAW pic.twitter.com/YNQYH15TzG

— 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) April 30, 2024