En la más reciente edición de Raw, se ofreció una interesante actualización en torno al torneo King of the Ring 2024. Y es que WWE ha anunciado que el torneo King of the Ring, en donde participan Superestrellas WWE hombres, dará inicio de manera formal la próxima semana en Raw.

Es decir, en el show del lunes 6 de mayo, el primero en el que se espera que el WWE Draft 2024 ya tenga efecto total, y la primera función de Raw luego del PPV Backlash France 2024 que tendrá lugar el sábado 4 de mayo de 2024.

► Novedades en torno al torneo King of the Ring 2024

Por ahora, se desconoce qué luchas tendrán lugar, pero ya se sabe que luchadores como Gunther y el actual Rey del RIng, Xavier Woods, ya han declarado su participación en el torneo, al igual que Drew McIntyre y Sheamus, quien años atrás ganó este torneo. Las finales del torneo King of the Ring y Queen of the Ring serán el sábado 25 de mayo desde Yeda, Arabia Saudita.