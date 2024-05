Drew McIntyre le responde a CM Punk

En la más reciente edición de Raw, Drew McIntyre se quiso hacer el gracioso y se puso a buscar por toda la arena al lesionado CM Punk, solamente para que este apareciera en la pantalla gigante y le dijera que no era una perra como él y que no estaba sentado en casa, pues estaba en el palco.

CM Punk luego bajó al ring y dijo que McIntyre se burló de él cuando se lesionó y que ahora el lesionado era el escocés. Entre otras grandes líneas de una muy buena promo. Para muchos, CM Punk «cocinó» con su promo ante el micrófono a McIntyre.



Pero, para no quedarse atrás, McIntyre respondió a CM Punk a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que ya está dando de qué hablar.

You made my life (and a bunch others) hell back in 2011.

They might be cowards now and play house with you. But that doesn’t work me brother.

In 2024 you’re my bitch https://t.co/pC5uiDVuDg

— Drew (@DMcIntyreWWE) April 30, 2024