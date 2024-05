Durante el WWE Draft 2024, Ilja Dragunov fue seleccionado como nueva Superestrellas de Raw confirmándose el final de su etapa en desarrollo en NXT. «The Mad Dragon» luchará de ahora en adelante en las grandes ligas y tendrá la oportunidad de enfrentarse a los mejores de la compañía. Así como también de volver a hacerlo con antiguos oponentes como Gunther, con quien tuvo una ardiente rivalidad en NXT UK. Pero, ¿seguirán siendo rivales o se unirán en Imperium?

De momento, Dragunov se pronunció así al término del programa en Raw Exclusive:

«No encuentro palabras. NXT se convirtió en mi hogar. Estas personas, muchas de ellas, se convirtieron en una familia para mí lejos de casa. Pero ahora es momento de mi próximo capítulo, y debo hacer una promesa. Una promesa que ya cumplí aquí. Donde quiera que vaya, elevo el lugar al siguiente nivel. Eso es lo que hice con NXT. Y eso es lo que haré al llegar a Raw, con una pasión e intensidad incomparables. Créanme, nadie está preparado, y nadie está a salvo cuando ‘El Dragón Loco’ aparece.

«Es increíble, nunca lo esperaba. Nunca imaginé que, tan lejos de todos los lugares en los que estuve antes, volvería a encontrar un hogar. Aquí hay personas maravillosas que me impulsaron tanto como yo impulsé todo lo demás, y siempre estaré agradecido por eso.

«Creo que hay solo una palabra que lo describe. Destino«.

EXCLUSIVE: @UNBESIEGBAR_ZAR looks forward to once again sharing a brand with a legendary rival in @Gunther_AUT. pic.twitter.com/yGf1W1HwSs

— WWE (@WWE) April 30, 2024