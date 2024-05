WWE RAW 29 DE ABRIL 2024 .— El próximo sábado se celebra Backlash France, evento en el cual ‘Main Event’ Jey Uso buscará destronar al Campeón Mundial de Peso Completo, Damian Priest. Pero antes, en Raw, veremos a ambos en una lucha de tercias, la cual fue programada debido a que la semana pasada, Ricochet y Andrade derrotaron a JD McDonagh y Santos Escobar —quien sustituyó al lesionado Dominik Mysterio—. Esta derrota enfureció a Priest, quien, al lado de Finn Bálor y McDonagh intentará humillar a Uso, Ricochet y Andrade. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri.

El Draft 2024 continúa este lunes. Las reglas indican que los campeones de cada marca no serán elegibles. Como resultado, Damian Priest, Becky Lynch, Awesome Truth y Sami Zayn permanecerán en Raw, mientras que Cody Rhodes, Bayley, A-Town Down Under y Logan Paul permanecerán en SmackDown.

La única excepción es para las Campeonas de Parejas WWE, Asuka y Kairi Sane, pues ellas sí podrán ser seleccionadas en el Draft debido a que son condición de campeonas les permite estar en ambas marcas.

Las Superestrellas que serán elegibles para este lunes son:

#DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

Apollo Crews.

Braun Strowman.

Bronson Reed.

Candice LeRae e Indi Hartwell.

Chelsea Green y Piper Niven.

CM Punk.

The Creed Brothers (Julius Creed, Brutus Creed y Ivy Nile).

Damage CTRL (IYO SKY, Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane).

Drew McIntyre.

Final Testament (Karrion Kross, AOP, Scarlett y Paul Ellering),

Giovanni Vinci,

Imperium (Gunther y Ludwig Kaiser).

Jade Cargill.

Judgment Day (Finn Bálor, Dominik Mysterio y JD McDonagh).

Kayden Carter y Katana Chance.

Kevin Owens.

Legado del Fantasma (Santos Escobar, Angel, Berto y Elektra Lopez).

LWO (Rey Mysterio, Carlito, Dragon Lee, Cruz del Toro, Joaquin Wilde y Zelina Vega).

Naomi.

Natalya.

New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate).

New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Odyssey Jones.

Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson).

Shinsuke Nakamura.

Tegan Nox.

The Pride (Bobby Lashley, Street Profits y B-Fab).

Tiffany Stratton.

Se espera la presencia en este episodio tanto de CM Punk como del Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul.

La nueva Campeona Mundial, Becky Lynch, estará presente.

Además, debutarán en Raw cuatro de los seleccionados en el Draft: Bron Breakker, Kiana James y The Unholy Union (Isla Dawn y Alba Fyre).

WWE Raw 29 de abril 2024

► Al iniciar el programa, Damian Priest fue al estacionamiento para darle la bienvenida a Logan Paul.

► La nueva Campeona Mundial, Becky Lynch, llegó al ring.

► Recordando que en esa arena fue donde inició la era de The Man, Lynch admitió que el elenco femenil ha mejorado, y que le tomó dos años volver a la cima.

► Liv Morgan apareció. Le dijo que no se detendría hasta tener el título, pues después de todo, Becky pudo coronarse gracias a que Liv lesionó a Rhea Ripley.

► Para complicar más la situación, llegó Nia Jax. Ella dijo que la única razón por la que no es en este momento la Campeona Mundial fue porque Lynch y Morgan se unieron para eliminarla.

► Nia Jax ya fue drafteada a SmackDown, pero en esta, su última noche, quiere acabar a ambas.

► Live Morgan levantó la mano para enfrentarla esta noche.

Stephanie Mcmahon está presente

► Stephanie McMahon llegó para la primera ronda del Draft.

► En la primera selección, Imperium (Gunther y Ludwig Kaiser) fue drafteado a Raw.

► Jade Cargill se quedó en SmackDown.

► En la tercera selección, Raw se quedó con Damage CTRL (Iyo Sky, Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai).

► Y la cuarta selección: Kevin Owens para SmackDown.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet ►1- Gunther vs. Xavier Woods Gunther regresó a la acción después de haber perdido el Campeonato Intercontinental WWE ante Sami Zayn en WrestleMania. Su rival fue Xavier Woods, quien llegó sin miedo y con el ánimo de esquivar todos los ataques del austriaco. Pero en una salida de Woods para fuera del ring, Gunther lo recibió con machetazo, para luego azotarlo en la ceja del ring. Tras un corte comercial, Gunther seguía masacrando a Woods a base golpes y patadas. En un intento de superplex, Woods logró derribarlo y luego se lanzó con patadas en cascada para dos segundos... Cuando intentaba impulsarse para, presumiblemente, un DDT, Woods se lastimó la pierna derecha al quedar enredado en las cuerdas, pero Gunther no se tentó el corazón para golpearlo de manera directa en dicha extremidad... Nuevo corte comercial... Al volver, Gunther continuaba castigando la pierna de Woods... Afuera del ring, Kofi Kingston lucía preocupado... Gunther ejecutó plancha desde las cuerdas; Woods puso las rodillas y se incorporó para patear a su rival, quien le atrapó el pie y le aplicó medio cangrejo... Kofi estuvo a punto de tirar la toalla, pero no lo hizo... Woods no pudo llegar a las cuerdas; Gunther modificó la llave y le sacó la rendición a Woods. El Final STF de Gunther. Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gunther fue dominante.

Contras La lucha fue poco sustanciosa.



Logan Paul e Ishowspeed llegaron para anunciar la siguiente ronda del WWE Draft, aunque primero pidió a Samantha Irvin anunciar a Patrick Mahomes, jugador de la NFL.

► Raw seleccionó a CM Punk, quien se queda en la marca.

► The Pride se queda en SmackDown.

► Braun Strowman fue seleccionado por WWE Raw, a pesar de no haber aparecido en un buen rato.

► SmackDown seleccionó a Tiffany Stratton.

Ningún cambio hasta aquí.

Logan Paul se dirigió al ring y dijo que Damian Priest acabará con Jey Uso en Backlash y que este último jamás será campeón, a diferencia de él, que «ha obtenido una maestría en eso».

Jey apareció y le preguntó al público si podrá vencer a Damian Priest y convertirse en campeón y ellos respondieron: «Yeet». Luego, pidió apoyo a Logan Paul, pero este se empezó a mofar de él por el hecho de que The Bloodline lo dejó solo, y llegaron Finn Balor y JD McDonagh para apoyarlo.

Jey intentó atacar a los de Judgment Day, pero cayó presa de la superioridad numérica del resto. Logan Paul se colocó los anillos del MVP de Patrick Mahomes, pero Jey esquivó el golpe y JD fue el afectado. No obstante, el resto decidió continuar el ataque, hasta que llegó Braun Strowman al salve, aplicándole un Chokeslam a Bálor.

Strowman fue tras Logan Paul, pero este huyó y luego se le puso de frente a Mahomes, aunque Jey lo llamó a la calma.

Chad Gable y R-Truth hicieron negocios, los cuales consistian en que Awesome Truth pusieran sus títulos en juego frente a Alpha Academy. The Miz recién se enteraba y le hizo caer en cuenta a su compañero que había sido engañado.

Tras bastidores, Drew McIntyre confrontó a Booker T por CM Punk.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet 2. Bronson Reed vs. Sami Zayn El Campeonato Intercontinental no estaba en juego, pero Bronson Reed tenía sus ojos puestos en él y empezó tomando la iniciativa contra su rival, aprovechándose de su poder. Sin embargo, Sami logró sacarlo del ring y conectarle un Moonsault. De vuelta en el ring, Sami buscó la victoria, pero sin éxito. Reed quiso contraatacar, pero tampoco consiguió mucho. Llegó Chad Gable El Final Gable atacó a Sami y hubo descalificación. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Empezó con buen ritmo.

Contras Tras el comercial, nada bueno.



Tras el comercial, Gable atacó a Sami con un Ankle Lock y Reed lo remató con un Tsunami. Gable tomó Campeonato Intercontinental, pero fue arrollado por Reed, quien fue el único en quedar en pie.

JBL y Ron Simmons llegaron para anunciar las siguientes selecciones

► LWO, con Carlito incluido, se mudan para Monday Night RAW. Primer cambio.

► Legado del Fantasma se queda en SmackDown.

► Drew McIntyre fue seleccionado por RAW

► Shinsuke Nakamura se va para SmackDown.

Drew McIntyre llegó a la escena y el público empezó a corear el nombre de «CM Punk». Luego, Drew lo felicitó sarcásticamente diciéndole que lastimó su sueño de WrestleMania y su hombro, agregando que es una lástima de que estaba sentado en casa.

Sonó la música de CM Punk y este apareció en el palco diciéndole que ha venido, contrario a sus expectativas, y continuó provocándolo. Drew fue en su búsqueda.

Bron Breakker fue entrevistado, pero también interrumpido por Sheamus, quien acudió de forma amistosa diciéndole que Bron le recordaba a su versión más joven.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet 3. Candice LeRae vs. Maxxine Dupri Maxxine inició con gran ímpetu el combate y despachó un suplex de entrada, antes de someter a su rival con un Ankle Lock. Candice resistía, mientras Indi atacaba a Ivy Nile afuera, causando la distracción de Maxxine. El Final Pisotón de Candice Valoración 2.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Indi y Candice están en la misma página.

Contras Flojo y corto combate.



Rey Mysterio habló sobre la traición de Carlito y dijo que no entendía sus razones, aunque estaba contento de estar en Raw. Dominik encaró a su padre, y ambos cruzaron palabras, con Rey burlándose del bigote de su hijo.

Drew McIntyre llegó al palco de CM Punk, pero este reapareció en el ring. Tras burlarse del corto reinado de Drew McIntyre, dijo que será más breve que eso.

Punk le dijo a Drew que parece como una ex obsesionada, y le recordó que fue él quien lo lesionó primero, y además, no le molesta para nada estar en la misma marca y le recordó que fue seleccionado primero porque todos saben que él genera más dinero.

«Los perdedores esperan que las cosas sucedan, mientras que los ganadores hacen que sucedan las cosas», dijo Punk, agregando que cuando tenga el alta hará de su vida un infierno.

Teddy Long y Alundra Blayze llegaron para anunciar las siguientes selecciones.

► The Judgment Day se quedarán en Monday Night Raw.

► Naomi se quedará en SmackDown

► Llegó la primera selección de NXT, ya que Ilja Dragunov fue seleccionado por RAW.

► Chelsea Green y Piper Niven se irán para SmackDown.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet 4. Liv Morgan vs. Nia Jax La ganadora buscaría una posibilidad de enfrentarse a Becky Lynch por el título, y Nia Jax tomó la iniciativa, aunque Liv pudo contraatacar, logrando poner en aprietos a su rival y obligándole a salir del ring. Sin embargo, Nia Jax interceptó un ataque y la azotó contra la mesa de comentaristas. Tras el comercial, vimos a Liv mucho más agresiva y lograba neutralizar a Nia, quien encontró una oportunidad en un descuido y logró una cuenta de dos con un Samoan Drop. Nia tomaría el control, y tras azotarla nuevamente en el ring, buscaría un Banzai Drop, pero perdió tiempo y Liv contraatacó y la mandó para abajo. Afuera, Naomi atacó a Tiffany Stratton, quien estaba entre el público, generando una distracción en el ring. Liv aprovecharía para conectar un rodillazo antes del remate final. El Final Oblivion de Liv. Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación de Liv Morgan.

Contras Lento por ratos.



Los Dudley Boyz llegaron para anunciar la quinta ronda de selecciones.

► The New Day fueron seleccionados por RAW

► SmackDown escogió a Pretty Deadly

► Raw seleccionó a Lyra Valkyria, quien se mostró sorprendida.

► Y la última selección de la ronda fue para Candice LeRae e Indi Hartwell, quienes migrarán a SmackDown.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet 5. Awesome Truth vs. Alpha Academy Los retadores se mostraron bastante encendidos con su ofensiva y Otis logró conectarle el gusanito, pero el ingreso de Tozawa era la oportunidad que esperaban los campeones para lograr recuperar el control con The Miz. Truth reingresó y le aplicaron superioridad numérica a Tozawa. El Final Truth cubrió a Tozawa y logró la victoria. Valoración 3.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Los campeones mundiales de parejas siguen fuertes.

Contras Flojo combate



Tras bastidores, Damian Priest recriminó a su equipo por no dar buenos resultados últimamente. JD McDonagh lució con su cara maltratada tras el golpe recibido de Logan Paul.

Adam Pearce y Nick Aldis llegaron para la última ronda de selecciones.

► The Final Testament se van para RAW.

► DIY se mudan para SmackDown

► Raw seleccionó a Bronson Reed

► Y la última selección de la noche fue para NXT, con Blair Davenport yéndose a SmackDown.

WWE RAW 29 de abril 2024 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade y Ricochet 6. Jey Uso, Andrade y Ricochet vs. The Judgment Day Balor y Andrade iniciaron forcejeando, y el mexicano sacó a Balor y JD antes de ayudarse con Ricochet para conectarles un tope, mientras Jey haría lo propio con Priest en el otro costado. Tras el comercial, Ricochet estaba siendo aislado por sus rivales, hasta que encontró una apertura y le aplicó un rompecaras a JD para ceder el relevo a Jey y este logró deshacerse momentáneamente de sus rivales, con JD salvando a Bálor de una derrota segura. Todos los demás ingresarían, hasta que Priest sería el único en quedar en pie. Priest buscaba liquidar a Jey, pero este se liberó y hubo un malentendido en el lado de Judgment Day que aprovecharían Jey y compañía, sacando a Priest del ring. El Final Plancha de Jey Uso. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena victoria de Jey rumbo a Backlash

Contras Nada extraordinario.