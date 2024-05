Jinder Mahal: «Mi primer despido de WWE fue…»

Jinder Mahal está nuevamente fuera de la WWE. No es una situación nueva para él ya que antes de unirse por primera vez a la compañía en 2010 tenía ocho años de experiencia en la lucha libre y además en 2014 sufrió su primer despido. Entonces, durante dos años, hasta volver en 2016, estuvo trabajando en World Wrestling Council, Reality of Wrestling o Inoki Genome Federation. Antes de regresar a las cuerdas en 2024 deberá esperar que terminé su cláusula de no competencia de 90 días.

► El primer despido de WWE

Antes, «The Maharaja» visitó recientemente a Chris Van Vliet para una interesante entrevista en la que justamente se acordó de aquella primera vez que WWE le rescindió el contrato:

«Mirando hacia atrás, ser liberado probablemente fue lo mejor que me pasó. En todo caso, no me habría motivado tanto ni habría cambiado tanto mi mentalidad. Ser liberado te hace reflexionar, te da una segunda oportunidad, te hace apreciar esa segunda oportunidad… Me había vuelto complaciente cuando estaba en 3MB, simplemente pasaba el rato. No estaba poniendo el mejor esfuerzo, lo cual es absolutamente incorrecto, especialmente en WWE, porque no puedes dar por sentada esta carrera o este tiempo en WWE».

¿Subirá nuevamente de nivel Mahal en esta nuevo capítulo que tiene ante sí como luchador?

► El éxito de Drew McIntyre

¿Es posible acaso que mejore tanto como lo hizo su amigo Drew McIntyre? Él también fue despedido en 2014 y volvió en 2017 mejor que nunca. Tanto que un consejo que WWE da a quienes despide es que tomen su ejemplo. Veamos qué comentó Jinder sobre «The Scottish Warrior»:

«Diría que Drew es uno de los mejores luchadores profesionales del mundo, sin lugar a dudas. Puede hacer de todo, es tan atlético, sus promos, especialmente ahora, el Drew que estamos viendo ahora, es increíble… Cuando estaba en FCW y Drew estaba en Smackdown como ‘El Elegido’, yo miraba a Drew y pensaba ‘hombre, si tan solo pudiera llegar al nivel de Drew’. Drew siempre ha sido el hombre. Incluso en 3MB, a veces tendría un combate individual y simplemente arrasaría, como si estuviera frustrado y ofreciera una actuación increíble«.