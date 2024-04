WWE RAW 22 DE ABRIL 2024 .— The Miz y R-Truth se coronaron como Campeones Mundiales de Parejas en WrestleMania, marcando el inicio de un reinado que ha agradado a los aficionados. Este lunes se llevará a cabo su primera defensa, la cual será ante Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. A pesar de que ambos equipos han entablado una amistad —adoptando el nombre ‘Re-Generation X’ después de que R-Truth confundiera repetidamente a Gargano y Ciampa con Shawn Michaels y Triple H—ahora se enfrentarán debido a que Gargano y Ciampa ganaron la oportunidad tras vencer la semana pasada a The New Day y a los Creed Brothers. ¿Lograrán mantener la camaradería intacta después de este encuentro? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Jerome Schottenstein Center, en Columbus, Ohio.

En otro duelo de relevos programado para este lunes, Andrade y Ricochet se enfrentarán a dos miembros del The Judgment Day: Dominik Mysterio y JD McDonagh.

Se celebrará una batalla campal para coronar a la nueva Campeona Mundial, esto debido a que Rhea Ripley tuvo que renunciar al título por una lesión.

Además, reaparece Gunther, a quien no habíamos visto desde que perdió el Campeonato Intercontinental WWE ante Sami Zayn.

WWE Raw 22 de abril 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Jey Uso abrió el programa y dijo que en dos semanas en Backlash tenía mucho que probar. Sin embargo, Damian Priest no tardó en aparecer.

Priest le dijo a Jey que toda la presentación le quedaba bien, y recordó que el año pasado fueron a la guerra, literalmente. Luego, recordó lo que sucedió en algún momento, cuando lo quiso invitar a The Judgment Day y lo invitó a tomar.

Priest recordó las palabras de Jey diciéndole que «él era el siguiente» y se mostró complacido por ello, y le mostró el título para demostrarle que es el presente, aunque le hizo saber que no le quitará el título y que será el primero en caer, y que liderará a todo un grupo de Superestrellas que sentirán el fracaso a manos de él.

Jey le dijo que Priest es líder de The Judgment Day solo por el hecho de que Rhea está lesionada y le hizo saber que él no será «carne» de nadie y que saldrá como el nuevo Campeón Mudnial. JD McDonagh apareció de la nada y quiso atacar a Jey, pero terminó impactando en Priest.

WWE RAW 22 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Awesome Truth vs. #DIY 1. Campeonato Mundial de Parejas: Awesome Truth vs. DIY Aunque estos equipos han estado interactuando de manera amistosa, con el título en juego eso se dejó de lado, y la acción fue un poco pareja al inicio, con lo retadores tomando el control luego de que la acción se trasladó afuera. Tras el comercial, The Miz ya había retomado el control, aunque los retadores lo neutralizaron. Truth ingresó y le aplicó la ofensiva de John Cena a Ciampa, pero fue interceptado por Gargano, quien estuvo cerca de la victoria, de no mediar la intervención de The Miz, quien dejó fuera de combate a Ciampa antes de ir por Gargano. El Final Skull Crushing Finale de Miz a Gargano Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena primera defensa para Awesome Truth

Contras Corte comercial afectó el flujo.



Tras el combate, Gargano felicitó a los campeones, pero Ciampa no accedió al gesto.

Tras bastidores, Priest le reclamó a JD por su intervención. Dominik apareció y presentó a Santos Escobar como su reemplazo para la lucha de esta noche, molestando aún más a Priest por no habérselo consultado.

Gunther y el resto de Imperium llegaron al ring, y el Ring General no puso excusa por su derrota de WrestleMania 40 y dijo que por 666 días como Campeón Intercontinental, elevó el título a alturas nunca antes vistas y logró inscribir su nombre en la historia.

Gunther dijo que finalmente logró sacarse un peso de encima y le agradeció a Sami Zayn por ya no ser el objetivo de todos, y ahora dijo ya podía trazarse nuevos retos, anunciando su participación en el torneo de King of the Ring, y luego de eso, decidirá a qué campeonato aspirará, y que se convertirá en un cazador que buscará y volverá a convertirse en un campeón.

Los miembros de The New Day interrumpieron para recordarles que Xavier Woods es el King of the Ring vigente, llamándole a Gunther como un impostor que amenaza su legado de convertirse en dos veces ganador de dicho torneo.

Gunther se burló de Woods, aunque este le devolvió el favor, aprovechando que ya no es el campeón. Gunther le pidió a Vinci y Kaiser que se hicieran cargo, y los de New Day estuvieron de acuerdo.

WWE RAW 22 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Awesome Truth vs. #DIY 2. The New Day vs. Imperium Con Gunther en la mesa de comentaristas, los de Imperium estuvieron en control durante los primeros minutos, pero no conseguían la victoria. Tras el comercial, vimos a Xavier Woods montar una ofensiva contra Vinci, logrando una cuenta de dos; luego, se combinaría con su compañero, quien terminó recibiendo un lazo de Vinci. Sin embargo, la ofensiva no prosperó y tras dejar a Kaiser fuera de acción, se combinó con Kofi para liquidar a Vinci. El Final Woods cubrió a Vinci Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Se están tomando el King of the Ring en serio

Contras Flojo combate. Se esperaba más.



Gunther se fue molesto por la derrota de sus compañeros. Kaiser intentó consolar a Vinci. Sin embargo, cuando bajaron del ring, lo atacó sin que nadie pudiera detenerlo, hasta que tuvieron que llegar algunos oficiales, junto a Jason Jordan.

Kaiser aprovechó el descuido y volvió corriendo para volver a atacar a Vinci hasta que finalmente se fue. Luego, se dirigió a Gunther diciéndole: «Te dije que iba a encargarme del asunto» y el Ring General sonrió.

Drew McIntyre llegó al ring y el público coreaba el nombre de CM Punk, y Drew dijo que ya no deberían hablar de él, diciéndoles que CM Punk en realidad los odia. Agregó diciendo que ya no planeaba lamentarse más y ha centrado su objetivo en convertirse en el siguiente King of the Ring.

Sheamus llegó para interrumpirlo y le dijo a Drew que no entendía por qué andaba lloriqueando y que, por todo lo que ha hablado y la postura que ha adoptado, podría convertirlo en un cobarde.

Sheamus le dijo a Drew que lo respetaba, pero que debería de quejarse por decir que «le robaron», aunque le recordó que en WrestleMania 40 obtuvo su momento de ganar el título en frente de un gran marco de público. Sin embargo, su obsesión por las redes sociales le costaron el título en solo cinco minutos.

Sheamus le dijo que CM Punk le quitó el título con un solo brazo y agregó diciéndole que lo ha convertido en una obsesión. Drew se burló del estado físico de Sheamus, y este le dijo que él puede perder el peso, pero Drew necesita recuperar la tranquilidad.

Drew insistió diciéndole a Sheamus que era su único amigo y que solo quiere decir la verdad y que estará observando su combate.

WWE RAW 22 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Awesome Truth vs. #DIY 3. Sheamus vs. Shinsuke Nakamura Nakamura empezó con pie de recho utilizando sus piernas, pero Sheamus resistió y contraatacó con sus diez golpes de Bodham, antes de sacarlo fuera del ring con un rodillazo. Sin embargo, Nakamura replicaría y le conectaría un rodillazo en la cabeza. Tras el comercial, Sheamus estuvo en control y conectó un White Noise, logrando una cuenta de dos, y seguía insistiendo en pos de la victoria, hasta que finalmente lo consiguió. El Final Brogue Kick de Sheamus Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Combate parejo y con algo de intensidad.

Contras Se los vio lentos.



Tras bastidores, Bronson Reed atacó a Sami Zayn y le hizo saber que quiere el Campeonato Intercontinental.

Chad Gable llegó con el resto de Alpha Academy y se refirió al combate que tuvo la semana pasada contra Sami Zayn y explicó por qué lo atacó, porque se sintió humillado y vio que su momento le fue robado en su momento, ya que él debió estar en WrestleMania y festejando con su familia.

Gable dijo que ha estado perdiendo el tiempo entrenando a un montón de perdedores. Luego, se dirigió a Tozawa, diciéndole que solo sabe perder. Luego, le dijo a Maxxine que era bonita, pero tonta. Le dijo a Otis que era su decepción más grande.

Gable les dijo a sus dirigidos que ganarán un Campeonato sin importar qué, pero Otis y el resto dudaron. Otis, accedió.

WWE RAW 22 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Awesome Truth vs. #DIY 4. Andrade y Ricochet vs. JD McDonagh y Santos Escobar Ricochet y Escobar iniciaron la acción, y tras un forcejeo, este último cedió el relevo a JD, quien tuvo un intercambio con Ricochet, hasta que Dominik interfirió y le dio la apetura a su compañero, con Escobar rematándolo afuera del ring. Tras el comercial, la acción fue bastante pareja, y Andrade lucía en buena forma, hasta que llegó Escobar a interrumpirle los Tres Amigos a su compatriota. Ricochet quiso ayudar, pero fue interceptado. Sin embargo, el dúo se logró recuperar y se impusieron a sus rivales. El Final El Mensaje de Andrade. Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Andrade sigue sumando victorias.

Contras Se esperaba más de este combate.



Damian Priest apareció y castigó a Andrade y a Ricochet. Luego, les dijo a Dominik y a JD, en español e inglés, que no los necesitaba, sino que ellos lo necesitaban a él.

WWE RAW 22 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Awesome Truth vs. #DIY 5. Campal por el Campeonato Mundial Femenil No era la mejor manera de coronar a la reemplazante de Rhea Ripley, pero ahí las tenemos, al menos todas tuvieron la misma oportunidad, y al iniciar, algunas se salvaban se la eliminación, también formándose algunas sociedades en el ring, específicamente de quienes han estado trabajando como equipo. Maxxine eliminó a Candice, siendo la primera en caer. Indi buscaba el desquite, pero Maxxine también se libró de ella. Ivy Nile fue eliminada por Nia Jax, quien fue encarada por Maxxine, sin éxito, ya que fue sacada por sobre la tercera cuerda. Aún había mucha gente y Becky estaba sufriendo con Piper Niven, aunque logró sobreponerse y eliminarla. Chelsea Green atacó a Nia buscando retribución, pero esta ni se inmutó. Afuera, Piper Niven sacó a Becky del ring y empezó a castigarla afuera, antes de ir por Nia Jax. Sin embargo, esta última tomó ventaja y envió a Piper sobre Becky en un par de ocasiones. Chelsea Green fue eliminada, pero como ningún réferi la vio, siguió en competencia, aunque eventualmente fue eliminada por Zoey Stark. Natalya también tendría la misma suerte, y veíamos como Shayna y Zoey eran las únicas que trabajaban en sociedad contra el resto, aunque esta última fue eliminada por Nia Jax, quien también tomó desprevenida a Shayna. Nia Jax, Liv Morgan y Becky Lynch fueron las últimas sobrevivientes, y Liv tomó un segundo aire para atacar a Nia, requiriendo de una ayuda involuntaria de Becky para derribarla. Al reincorporarse, Becky y Liv estaban cerca de ser eliminadas por Nia pero decidieron volver a asociarse para sacarla de combate, aunque el poderío de Nia fue tremendo. Aún así, lograron su cometido. Liv y Becky buscaban convertirse en la sucesora de Rhea y ahora sí se empezaron a dar con todo. MIentras seguían, ambas quedaron en el filo del ring, al borde de la eliminación, pero ninguna daba su brazo a torcer. Liv tomó cierta ventaja al aplicar el Codebreaker, pero su Oblivion fue bloqueado y Becky contraatacó. El Final Manhandle Slam de Becky y Liv cayó. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros El tramo final entre Becky y Liv.

Contras Hubiera sido interesante ver un combate uno a uno entre las finalistas.



Becky festejó con el público su nuevo campeonato.