Scott Hall es uno de los luchadores más grandes que nunca fueron campeones del mundo de manera individual en grandes compañías como WWE o WCW. Sí fue Campeón Mundial de Parejas, Campeón Mundial Televisivo, Campeón de Estados Unidos, Campeón Intercontinental… Pero nunca alcanzó a dar ese paso.

► Ted DiBiase Sr. de Scott Hall

Decisiones creativas, problemas fuera de la lucha libre y otros factores lo impidieron. No obstante, sin duda podría haber conseguido de acuerdo a su talento, carisma y popularidad. De ello habla el también WWE Hall of Faber Ted DiBiase Sr. en el episodio más reciente de su pódcast, Everybody’s Got a Pod.

Sobre la conexión de Scott Hall con los fanáticos: «Es un factor crucial, y no importa quién seas. He visto a tipos tener luchas técnicamente excelentes en el ring. Pero el carisma es algo que no se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no puedes transmitirlo a nadie. Es simplemente ese factor especial, lo que yo llamo ‘el factor X’.»

Sobre si Scott Hall podría haber sido Campeón Mundial: «Tenía el talento necesario. Sí, definitivamente lo tenía. Pero, nuevamente, ninguna empresa de lucha libre te dará el título mundial a menos que sepan que estás bien centrado. Que no estás de fiesta toda la noche, todas las noches, y todas esas cosas.»

«The Million Dollar Man» también dedicó un momento a hablar de si conoció a Ken Shamrock:

«Lo conocí. Pero en términos de lucha libre y eso, nunca… nunca estuve en el ring con él. Y, para ser honesto, ni siquiera estuvo lo suficiente como para recordar si podía luchar en absoluto.»