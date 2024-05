Cameron Grimes: «Baron Corbin robó mi personaje»

La ex Superestrella WWE, Cameron Grimes, que hace unos días fue despedido de la empresa junto a otros nombres como Jinder Mahal y Von Wagner, sigue mostrándose dolido por la decisión de WWE de despedirlo.

Recientemente, Grimes fue entrevistado en Busted Open Radio y allí reveló que cree que todo lo relacionado con su llamada al elenco estelar de WWE fue lo que complicó las cosas para él y que por ende, lo llevó al despido. Estas fueron sus interesantes declaraciones, en donde incluso aseguró que Baron Corbin reconoció haber robado su personaje. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Cameron Grimes detalla los obstáculos que pasó en sus últimos meses en WWE

«Realmente eso es lo que he estado tratando de entender también. Sabes, me llamaron, bueno, fue en agosto de 2023 cuando creo que me sacaron de la televisión de NXT para ir al elenco principal. Comencé a subir al elenco principal, a SmackDown y a los shows, pero aun así no fui seleccionado para el elenco principal hasta 2024 cuando hicieron el draft allí. Así que probablemente pasaron unos seis a ocho meses en los que simplemente viajaba al elenco principal esperando hacer esa transición.

«En ese momento, había una persona diferente a cargo y todo. Simplemente, me dijeron que estábamos esperando para que empezaras. Así que cuando llegó el draft el año pasado, esa fue su manera de decir, ‘Bueno, aquí hay una buena forma de introducirte ahora, porque realmente no teníamos una historia para ti en los últimos meses.’

«Fui seleccionado. Tuvimos el combate con Baron Corbin. Fue gracioso porque en ese momento, con Baron Corbin, literalmente me dijo: ‘Oye, solo para que sepas, nada de lo que pasó en NXT importa ahora’.

«Esa fue una cita que siempre quedará grabada en mi cabeza. ‘Nada de lo que pasó en NXT importa ahora. Aquí arriba, todo es nuevo’. Y luego, literalmente, dos semanas después, todo en NXT importaba. Viste a tipos siendo traídos del show de NXT a nuestro show.»

«Siempre me dijeron que simplemente no tenían una idea para mí en ese momento. Propuse un montón de ideas diferentes. Propuse un montón de ideas de personajes diferentes porque tenía la sensación de que lo del dinero simplemente no iba a funcionar allí arriba.

«Ya lo habían intentado con Corbin antes de que llegara con lo de JBL. Creo que eso fue en gran parte debido al éxito que tuve con el personaje de Cameron Grimes en NXT. Creo que por eso optaron por esa historia.

«Volviendo al primer encuentro con Baron Corbin, me dijo: ‘Oye, soy el tipo que te robó el personaje’. Esas son mis dos grandes citas de Baron Corbin. Sigue siendo un gran tipo, pero son cosas que se quedan en mi cabeza y me hacen recordar».