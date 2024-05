The Undertaker: «Veo a Cody Rhodes como villano»

La legendaria figura de WWE, The Undertaker, ha hablado recientemente de forma extendida de nuevo Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, quien está programado para defender su título en el evento premium Backlash France 2024 ante AJ Styles este sábado 4 de mayo. Esto dijo con respecto a Rhodes en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway:

► The Undertaker habla de Cody Rhodes sin censura

The Undertaker sobre qué cambios cree que Cody va a experimentar ahora que es Campeón de WWE:

«Inmediatamente se convierte en la cara de la empresa. Ahora es el que está haciendo los programas nocturnos. Es el portavoz. Quiero decir, la vida cambia considerablemente y él ya estaba haciendo bastantes cosas de ese tipo, pero ahora su calendario definitivamente se llena mucho más. Creo que, conociéndolo y su conexión con su audiencia, va a trabajar mucho porque quiere».

The Undertaker sobre posibles historias para Cody Rhodes como campeón durante el próximo año:

«Probablemente, tendrá cuatro grandes historias, supongo. En algún lugar de ese vecindario. Solo depende. Nunca sabes cómo va a despegar algo. Muchas veces vas en una dirección y luego das un giro rápido a la izquierda, solo para volver al punto de partida, pero creo que estará ocupado. Hay tantas personas con las que tendría sentido que trabajara».

«Tienes a Seth Rollins. Quiero decir, eso sería una de las primeras cosas, creo. Vas a tener a Gunther. Perdió el título Intercontinental, pero ahí está la señal. Es hora de subir de nivel. Tuvieron que quitárselo, así que lo pone en una situación diferente. Randy todavía está ahí. Quiero decir, hay toda una lista.

«Creo que Roman probablemente va a tomar un poco de tiempo libre, supongo. Esa etaá que tuvo es realmente increíble. Creo que va a tomar un tiempo libre, y luego no hay forma de saber a dónde va eso. Por lo que entiendo, Brock no está completamente fuera de la imagen. Hay algunos obstáculos que tiene por delante para llegar a los 41. Será interesante ver su camino».

Si Undertaker siente que Cody eventualmente se volverá rudo:



«No sé si cambiaría como campeón, pero no sé cuál sería el enfoque ahí. Creo que sería un buen villano. Me da vibras de villano. Puedo verlo muy fácilmente siendo arrogante y mejor que eso. No te emociones. Todo eso es parte del trabajo, pero puedo verlo. Lo siento en su personaje.