Blair Davenport a WWE SmackDown: «El arma perfecta»

La etapa de Superestrella en desarrollo de Blair Davenport ha terminado. La hasta ahora luchadora de NXT ha sido ascendida a SmackDown durante el WWE Draft. No fue tanto como una sorpresa porque demostró sus capacidades en la marca amarilla pero se va de ella sin haber sido campeona.

► Blair Davenport a WWE SmackDown

No obstante, estar donde está ahora es todo lo que quería la guerrera británica. Así lo dice en Raw Exclusive:

«Siento que este trabajo es lo único en lo que realmente me siento destinada a hacer. Nunca encajé realmente haciendo otra cosa. Tuve tantas cosas diferentes antes de tener esto. Solo el hecho de ver que ahora soy parte de SmackDown, ni siquiera puedo… estoy en una montaña rusa de emociones en este momento. Honestamente, esto es todo lo que siempre he querido. He hecho que mi familia se sienta orgullosa, sé que he hecho que todos mis amigos en casa se sientan orgullosos, todo lo que sentí haber dejado atrás en el camino, y es realmente, realmente agradable ver que todo lo que he sacrificado de alguna manera finalmente está dando sus frutos.

«Casi me sentía como, ¿soy yo? ¿Están diciendo mi nombre? Creo que Ilja [Dragunov], Carmelo [Hayes], Lyra [Valkyria], Kiana [James], todos son talentos de primer nivel, y para mí ser incluidoaen este draft, significa mucho para mí que esté a la par con esos chicos, y cómo me ven.

«Ya he dominado NXT, pero estoy muy emocionada de mostrarle a SmackDown que Blair Davenport es el arma perfecta«.

¿Quieres saber más de WWE RAW?