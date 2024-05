Tal cual lo reportamos recientemente aquí en SÚPER LUCHAS, The Undertaker ha hablado largo y extenso de Cody Rhodes. Dijo unas interesantes palabras acerca de que podía ver a Rhodes convirtiéndose en villano a futuro en WWE.

Pero, además, en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, señaló que considera que Rhodes será un campeón defensor, que no tendrá el títuto en la vitrina ni solamente de adorno colgado de su hombro, como lo pudo llegar a tener Roman Reigns. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► The Undertaker revela cómo cree que será el reinado de Cody Rhodes como Campeón Indisputable WWE

«Va a trabajar mucho porque él quiere, también, si eso tiene sentido. Así que no va a ser un campeón que… Sin ofender a Roman, pero Roman no tuvo muchas luchas como campeón.»

«El horario esporádico de Roman Reigns como campeón fue parte de su historia y ayudó a mantener la aura de dominio que rodea a su personaje de Jefe Tribal. Sin embargo, Rhodes probablemente tomará un enfoque diferente, estoy ansioso por ver a Rhodes en acción.

«Creo que va a ser un campeón trabajador. Creo que va a ser un caballo de batalla, en realidad. Creo que va a defender el título mucho… Va a querer salir ahí y mostrar a la gente por qué es el campeón del mundo».