Este miércoles se celebró un nuevo episodio de SmackDown, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca azul de cara a Royal Rumble 2020, y donde se añadieron más participantes a la batalla campal varonil, y se añadieron un par de luchas al cartel del próximo PPV.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 17 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Elias

Elías pasó a ser un personaje que se supone entretenido en Raw a uno aburrido en SmackDown, que sólo ha servido como soporte para el desarrollo de otras rivalidades. Hace algunas semanas fue el nexo para que se diera el primer encuentro entre Bayley y Dana Brooke, y ahora aparecieron Nakamura, Cesaro y Zayn, solo para que fuera salvado por Braun Strowman, quien rivalizaba con los tres.

Habrá que ver si cumple algún propósito en el Royal Rumble, o si nuevamente se vuelve rudo, como ocurrió en la edición del año pasado.

2- Sheamus vs. Shorty G

Cuando uno ve las viñetas de Sheamus promocionado su regreso, uno hubiera pensado que iría tras un campeonato generando así un impacto inmediato. Evidentemente eso cambió hace unas semanas cuando atacó a Shorty G con una Brogue Kick.

Consideramos que esta rivalidad con Shorty G le ha quitado impacto al regreso de Sheamus, e incluso termina siendo de mal gusto, ya que se basa simplemente en la diferencia de tamaño entre ambos, y no en algo un poco más relevante.

Ahora, ambos podrían dar una buena lucha en el Royal Rumble, la cual se hizo oficial este viernes; sin embargo, el «Guerrero celta» podría salir muy mal parado de esta rivalidad.

1- Sasha Banks

Por segunda semana consecutiva se cancela una lucha programada entre Sasha Banks vs. Lacey Evans y esta última se ha ganado el derecho a retar por el título de Bayley luego de derrotarla este viernes. Sin embargo, este tipo de maniobras es lo que hace cuestionable ciertas decisiones de WWE, y que el propio Corey Graves criticó recientemente.

Volviendo a Sasha Banks, el motivo de su exclusión fue una «lesión» en su tobillo, esta sólo podría ser parte de la historia (como la de Orton) y no algo real. De ser así, no se entiende el motivo de exponer a la campeona a que pierda contra Lacey Evans, cuando estaba ella disponible como una de sus secuaces, y así se mantendría intacta la credibilidad de la Campeona SmackDown. Era más fácil decir “si vences a mi compañera, podrás ser digna de competir contra mí por mi título”.

La única explicación posible sea que esto origine una posible grieta en la «amistad» entre Sasha Banks y Bayley para un posible encuentro entre ambas en Wrestlemania.

LO MEJOR

3- John Morrison

Por primera vez en más de ocho años, John Morrison lucha en un ring de WWE, y lo hizo de buena manera en un buen encuentro contra Big E, donde obtuvo la victoria en una lucha que no fue nada fácil. No podemos hablar de «óxido» por parte de Morrison, ya que este ha estado luchando y ganando durante su periodo «sabático» fuera de WWE.

Esta victoria, sumada con aquella que obtuvo The Miz hace una semana, los debe posicionar con el derecho a obtener una oportunidad titular por el Campeonato en Parejas SmackDown, en manos de The New Day.

2- Roman Reigns no decepciona como estelarista

Para algunos, la rivalidad entre Roman Reigns y King Corbin se ha extendido más de la cuenta; sin embargo, WWE se ha ingeniado las formas en innovar el desarrollo de esta historia, involucrando a Ziggler y Roode, The Revival, The Usos y hasta la comida para perros.

Al menos la apuesta de FOX por el «Big Dog» le ha dado buenos números en los ratings, y creemos que Reigns también saldrá bien parado de esta rivalidad una vez que concluya, ya que el odio a Corbin provoca que el ex Shield obtenga el apoyo masivo que tanto quiere WWE, sin que resulte forzado. Veremos qué sucede si llega a ganar la batalla campal el próximo fin de semana.

1- Kane y Daniel Bryan

Kane no solo apareció, sino que anunció su participación en el Rumble varonil, que es un evento que se le da bien a este luchador, ya que ostenta el récord del mayor total de eliminaciones, cantidad que buscará seguir incrementando.

En cuanto al segmento en el que participó, este fue genial y logró ponerse de acuerdo con Daniel Bryan (su viejo compañero del Team Hell No) para tenderle una trampa a The Fiend y emboscarlo, donde a la postre Bryan se quedó con un pedazo de cabello. Kane demostró no tenerle miedo al terrible personaje de Wyatt, y no descartemos que pueda ser un factor en la lucha titular entre Bryan contra The Fiend, quien puede ser vulnerado.