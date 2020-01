3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (15 de enero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde se han avanzado en las rivalidades de cara a Revolution y se definió a la siguiente pareja retadora al Campeonato de parejas que ostenta SCU.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 15 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Brandi Rhodes y Mel

Cuando el programa llevaba buen rumbo, tuvimos esta lucha. No sabemos si la ausencia de Awesome Kong fue algo de última hora o siempre fue el plan que luchara Brandi, pero no lo dijeron porque saben que es muy criticada. Y la verdad es que es demasiado mala y no solo daña a la división femenil, sino a todo el producto. Mel, aunque se esforzó es un tronco y tampoco ayuda mucho. Si la facción quiere tener éxito, debería reclutar a estrellas que sepan luchar.

Shida y Statlander, en cambio, contribuyeron a que esta lucha no fuera un desastre.

2- Adam «Ebrio» Page

Seguramente a estas alturas uno puede suponer que un cambio a rudo de Page es cada vez más posible. Si bien ganaron su encuentro de esta noche, en una lucha muy buena, el ambiente de tensión entre este y los Elite se sigue incrementando paso a paso. Lo que no gusta aquí es el cambio que podría tener el personaje de Page, que puede pasar de «vaquero» a «borracho». En realidad, esta situación es como una moneda al aire, y podría dañar a su eventual faceta de rudo.

1- El ataque de Jericho al ojo de Moxley

Una cosa es ser violento y otra llegar al extremo de hacer ver como que fueran a sacarle el ojo con un objeto. Eso puede ser visto como un crimen mayor, y aunque el programa tiene censura, es algo que visualmente se ve más allá del espectáculo. The Inner Circle, como grupo, podía buscar otras maneras de lastimar a Moxley por lo que les hizo hace una semana, e igualmente salir bien librados.

LO MEJOR

3- Moxley vs. Sammy Guevara

Ambos brindaron un encuentro sólido, y hasta quizás mejor de lo que se esperaba, no tanto por Moxley, sino por Guevara, quien impresionó gratamente. El joven Guevara ya luce como una estrella y este 2020 puede ser importante para él, considerando que había comenzado con pie derecho ganando en 2 encuentros. Perder contra Moxley no es el fin del mundo, y seguramente tendrá su oportunidad más adelante.

Moxley, en cambio, demostró que puede emplear otras vías para poder ganar.

2- Diamond Dallas Page

DDP tiene 63 años e hizo más de lo que muchos esperaban y mostró una gran condición, mejor que otros luchadores de menor edad como The Undertaker. Tranquilamente, pareciera que tuviera unos 20 años menos, y emocionó al público cuando aplicó su famosa Diamond Cutter.

Evidentemente, se ganó la ovación del público con su participación. Aunque estuvo en el bando perdedor, DDP dio un buen encuentro, siendo este su primera lucha televisada en la que participa luego de 15 años.

1- PAC vs. Darby Allin

Ambos lucieron muy bien en este evento estelar. Demasiada calidad entre ambos, y cada uno conoce su papel a la perfección: PAC como rudo y Allin como técnico, aunque merece mejor suerte. Los dos luchadores mostraron grandes cosas en el ring, y realmente cualquiera podía haber ganado. Será interesante la próxima semana ver PAC vs. Moxley para definir al retador de Jericho.