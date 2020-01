Dana White: «Conor McGregor cree que Khabib vs. Ferguson no sucederá»

Conor McGregor parece estar empeñado en correr las cosas con Khabib Nurmagomedov. El presidente de UFC, Dana White, dijo que si McGregor vence a Donald Cerrone el sábado en UFC 246, no cree que vaya a perseguir a Jorge Masvidal, un nombre en el que ya expresó interés.

Dana White dijo que McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) quiere una revancha con el campeón de peso ligero de UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC), quien se enfrentará a Tony Ferguson en UFC 249 el 18 de abril. Pero McGregor no cree que la quinta vez que se haya reservado la pelea sea la vencida.

Y si ese es el caso, espera intervenir y obtener su revancha con Nurmagomedov, quien lo sometió en el cuarto round en UFC 229 en 2018. Esa fue la última vez que McGregor peleó.

«Aquí está la cosa: de manera realista, Conor cree que Khabib contra Tony Ferguson no sucederá. Hemos tratado de hacer esta pelea muchas, muchas veces. Conor cree que no sucederá. Conor quería hacer esta pelea (con Cerrone) en las 170 libras porque quiere dar la vuelta y saltar y pelear contra Khabib si esa pelea (con Ferguson) no sucede. Así que de nuevo, veremos cómo se desarrolla esto. Veremos qué sucede después de esto, y Conor está muy concentrado en esa revancha con Khabib «.