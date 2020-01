3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (10 de enero 2020)

Este viernes se celebró un nuevo episodio de SmackDown, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca azul de cara a Royal Rumble 2020 y se han anunciado nuevos participantes para la batalla campal, siendo la más llamativa la de King Corbin, quien participará en la batalla campal, y previamente luchará contra Roman Reigns en un mano a mano, por lo que ambos se mantendrán ocupados durante el PPV.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 10 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Rivalidades que avanzan a paso lento

Si bien quedan un par de semanas todavía para el Royal Rumble, dos luchas titulares no se dieron en TLC para supuestamente desarrollar las rivalidades de cara al primer PPV del año, pero estas se han estancado en un punto muerto.

Al menos una de las luchas (Bryan vs. Wyatt) ya está confirmada, aunque sólo tuvimos la novedad de la enésima muerte de Ramblin Rabbit. La otra potencial lucha (Lacey Evans vs. Bayley) parece que se dio un paso hacia atrás con la no presentación de Sasha Banks, en lo que debería ser una aduana obligada para la «Sassy Southern Belle» previo a su eventual enfrentamiento titular ante Bayley.

2- Elias

Elías es el símil de Erick Rowan en Raw, un personaje que se supone que debería tener un propósito, pero que cae en segmentos repetitivos y sin una rivalidad clara, lo que hace que simplemente pierda impacto. La presentación de hoy fue incluso peor que la de hace una semana, con la salvedad de que anunció su entrada para el Royal Rumble.

1- El regreso de John Morrison

Para una Superestrella que no pisaba un cuadrilátero de WWE en más de ocho años, uno esperaría una reacción más cálida por parte del público, más aún cuando The Miz «estaba de buen humor» para presentarlo. Si uno compara a la reacción que tuvo Sheamus una semana atrás, puede notar la diferencia en esta ocasión. Lo de Sheamus, se sabía que iba a volver, pero no cuándo y eso le ayudó.

Sin embargo, probablemente influyó la falta de elemento sorpresa, sumado al hecho de que el evento más probable era que volviera como rudo luego de aparecer en el vestidor de The Miz hace una semana. De haberse omitido esta situación, tal vez la reacción hubiera sido otra.

En cuanto al segmento en Miz TV la situación empeoró, pues Morrison se limitó a hablar del Miz, estableciéndose como comparsa de éste y no como figura por derecho propio.

LO MEJOR

3- Regreso de Robert Roode

Al saber que la suspensión estaba por finalizar, quizás no era tan sorpresivo, pero es una adición necesaria para que tanto Corbin como Ziggler salgan ganando. El primero, tendría un aliado adicional de cara su rivalidad contra Reigns, y el segundo, volvió a recuperar a su compañero de equipo, el cual le permitirá estar activo en televisión, aún cuando culminen las hostilidades entre Reigns y Corbin, ya que como equipo, podrían rivalizar con Heavy Machinery (por lo de Otis-Ziggler-Mandy), o eventualmente ir por el Campeonato de Parejas SmackDown.

2- Strowman se acerca al Campeonato Intercontinental

Braun Strowman y Shinsuke Nakamura son dos Superestrellas que definitivamente han sido mal manejadas, tan mal manejada en el caso del nipón que mucha gente puede pensar que aquel Campeonato Intercontinental fuera inexistente (obviamente, no es culpa de Nakamura). A pesar de tener a su lado a Sami Zayn, quien puede complementar la falta de micrófono de Nakamura, no se ha podido explotar adecuadamente esta sociedad.

En el caso de Strowman, al parecer podría hacérsele justicia en caso de poder coronarse con su primer título individual, el cual ya viene mereciendo. Evidentemente, tendrá que remar contra corriente no solo contra Nakamura, sino contra Sami Zayn y Cesaro, pero anoche demostró que puede hacerlo, luego de derrotar al japonés en un encuentro individual. Solo esperemos que, en caso de coronarse campeón, que pueda tener un reinado relevante.

1- Rivalidad entre Corbin y Reigns

A diferencia de las rivalidades por los títulos máximos de la marca azul, el desarrollo de la rivalidad entre King Corbin y Roman Reigns, aunque se ha vuelto larga, ha buscado la forma de darle mayores aristas a la misma.

La adición de los Uso la semana anterior hacía pensar que el «Big Dog» inclinaría la balanza a su favor; sin embargo, Corbin tenía su as bajo la manga en la dupla de The Revival, quienes lo han apoyado ocasionalmente, y sumado al retorno de Robert Roode luego de su suspensión, quien cobró venganza de lo que le hizo Reigns hace más de un mes, dejando a los rudos nuevamente en ventaja.

Por si fuera poco, es posible que se vean las caras en dos ocasiones en Royal Rumble; la primera, obligada, en un mano a mano (que sabremos que no será así) previo a la batalla campal, y luego será en la batalla campal, bajo condiciones totalmente distintas. Se esperaría que ahí concluya esta rivalidad, más aún si uno de los dos llega a ganar la batalla de 30 hombres.