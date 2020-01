3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (15 de enero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca amarilla de cara a Worlds Collide, y donde culminó la primera ronda del Dusty Rhodes Tag Team Classic, además de que Bianca Belair se erigió como la retadora número uno al Campeonato femenil NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 15 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Time Splitters

Este es el típico caso de crear expectativa y decepcionar con el resultado. La pareja de Alex Shelley y KUSHIDA que han logrado campeonatos en Japón, dieron un buen encuentro que no lo supieron trasladar al resultado, lo cual les restará credibilidad en el largo plazo. Para Shelley, el debut no fue auspicioso porque fue quien recibió el conteo.

Es preciso recalcar que lo malo es el resultado y no la lucha en sí, que fue muy buena, ya que la pareja de Zack Gibson y James Drake también tienen lo suyo. Quizás la lógica del resultado consistía en tener 2 equipos de NXT contra 2 equipos de NXT UK en las semifinales, pero tal vez no era buena idea que los Time Splitters debutaran con derrota.

2- No Imperium

Luego del ataque que WALTER y compañía sufriera a manos de Undisputed Era en Blackpool, uno hubiera esperado la inmediata represalia por parte de Imperium, más aún cuando estamos a 10 días de Worlds Collide. Sin embargo, eso no ocurrió, y solo tendríamos la (quizás obvia) respuesta, teniendo en cuenta que Bobby Fish, Kyle O’Reilly y Roderick Strong tienen luchas confirmadas. Igual creemos que se desperdició una buena oportunidad de desarrollar las rivalidades de cara al próximo especial.

1- Confusión de participantes en la batalla campal

Una cosa fue el listado que NXT dio de las participantes en la batalla campal para definir a la retadora número uno al Campeonato Femenil NXT, y otra muy distinta las Superestrellas que finalmente participaron. Salvo Chelsea Green, quien fue excluida por su representante (al menos hubo una explicación, nos guste o no), aparecieron Superestrellas como Catalina, Deonna Purrazzo o MJ Jenkins, que apenas tienen tiempo en TV y no fueron anunciadas.

Otras, en cambio, hicieron una aparición sorpresiva, como Kacy Catanzaro, Tegan Nox y Shayna Baszler. No se trata de que ellas tengan o no el derecho de hacerlo, pero salvo Baszler, no se justificaba mantener la sorpresa en el resto de casos. Al menos, no hubieran puesto un listado antes de anunciar, ya que terminó siendo muy confuso para el televidente.

Finalmente, tenemos la inexplicable exclusión de Dakota Kai cuando había sido anunciada. Eventualmente, apareció para atacar a su ex amiga, pero ¿Cuál era el propósito de anunciarla entonces?

Al menos, terminó siendo un buen encuentro y tenemos una retadora interesante en Bianca Belair.

LO MEJOR

3- Isaiah «Swerve» Scott

Desde su debut, Isaiah «Swerve» Scott ha mostrado cosas interesantes en la división crucero y su carrera ha ascendido notablemente, a tal punto de que el propio Triple H lo ve como una estrella con quien le gustaría trabajar a futuro.

En una triple amenaza en la que participaron otros dos buenos luchadores como Lio Rush y Tyler Breeze, Scott logró imponerse en un muy buen encuentro ante dos de los mejores peso crucero de la actualidad. Además, este luchador va mejorando en cada presentación y siempre trata de buscar nuevas formas de ganar. Si bien se ha posicionado como contendiente al Campeonato Crucero NXT que ostenta Ángel Garza, lo hará en una lucha de cuatro esquinas, y será interesante verlo en un mano a mano con el regiomontano en un futuro cercano.

2- ¿DIY de vuelta?

Hace algunos, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano fueron una pareja exitosa en NXT, hasta que Ciampa traicionó a «Johnny Wrestling». Hoy, la necesidad los ha hecho unirse de nuevo, aunque no de manera formal, pero sí lograron combinarse para deshacerse de Undisputed Era durante un segmento. Evidentemente, el público quería algo más que un simple saludo.

Eventualmente, se confirmó que se unirán para una lucha, como en los viejos tiempos, contra Moustache Mountain (Tyler Bate y Trent Seven) en Worlds Collide. La buena noticia, es que la calidad estará asegurada; la mala, es que quizás sea unión de una sola noche, ya que tanto Ciampa como Gargano tienen otras prioridades en el horizonte.

1- Pete Dunne y Matt Riddle vs. Mark Andrews y Flash Morgan Webster

Los cuatro luchadores dieron una lucha que resultó ser la mejor de la noche. Si bien el público estaba con los locales, los de NXT UK lograron sacar sus aplausos con maniobras muy buenas; además, tuvieron sus momentos de brillo y buenas posibilidades de triunfo.

A pesar de las dudas que podría existir, la rara combinación entre Dunne y Riddle rindió sus frutos y se vio muy bien por algunos pasajes del encuentro, ante una pareja que vendió cara su derrota. El encuentro duró algo más de 18 minutos y jamás se sintió que fuera tan largo, y también fue de total agrado del público.