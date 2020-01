AEW DYNAMITE 15 DE ENERO 2020 .— All Elite Wrestling ha comenzado 2019 con el pie derecho. Las dos primeras semanas de enero lograron excelentes números de rating, y para esta semana se espera algo similar, pues será un episodio con sabor a PPV. La edición Bash at the Beach de AEW Dynamite presenta un atractivo cartel, y coincide con el anuncio del nuevo convenio de la empresa con Warner Media, que la convierte, de manera increíble, en un negocio redituable a un año de su creación. AEW Dynamite: Bash at the Beach se emite desde Watsco Center, en la Universidad de Miami, Florida.

AEW DYNAMITE 15 de enero 2020

Esta noche tendremos un mano a mano que servirá para calentar motores rumbo a Revolution: Jon Moxley vs. Sammy Guevara. Aunque Moxley tiene los pronósticos a favor, deberá cuidarse las espaldas del resto del Inner Circle.

En una lucha de cuatro esquinas para definir a los próximos retadores de SCU por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, los Young Bucks enfrentarán a Kenny Omega y Hangman Page, a los Best Friends y a Santana y Ortiz.

En un combate de tríos, MJF, The Butcher y The Blade enfrentarán al veterano Diamond Dallas Page, quien estará respaldado por Dustin Rhodes y QT Marshall.

Habrá una lucha femenil en la que Kris Statlander y Hikaru Shida recibirán a The Nightmare Collective: Awesome Kong y Mel, las esbirras de Brandi Rhodes.

Además, un encuentro que podría llevarse la noche será el de PAC y el sensacional Darby Allin. Un cartel redondo.

Inicia AEW Dynamite 15 de enero 2020

El episodio está dedicado a la memoria de Rocky Johnson, quien falleció el día de hoy.

Y empieza Bash at the Beach.

► 1- RETADORES #1 AL CAMPEONATO MUNDIA DEL PAREJAS AEW:

The Young Bucks vs. Kenny Omega y Hangman Page vs. The Best Friends vs. Santana y Ortiz

De inmediato nos vamos con la primera lucha. Los Young Bucks y los Best Friends empiezan las acciones Hangman Page toma el relevo y comienza a mostrar su arte.

Los Proud & Powerful se ponen rudos, pero entonces The Elite une fuerzas: Omega y los Bucks ejecutan castigos combinados.

Matt Jackson pone en aprietos a Trent, pero cuando entra Chuck Taylor pone quietos a los Bucks.

Santana y Ortiz son los siguientes, y logran tomar el ring, arrancando los gritos de «This is Awesome!»

Después de un rato, los Bucks son los que sufren ante los latinos. Matt releva con Kenny Omega, quien entra repartiendo Snap Dragons.

Omega y Hangman demuestran que están bien coordinados.

Hay una serie de vuelos coronada con un superplex hacia fuera del encordado.

El réferi es noqueado y todos luchan por aplicarse súplex múltiple. Orange Cassidy entra para marcar la diferencia.

Los Best Friends casi ganan la lucha con Strong Zero, pero la cuenta sólo llega a dos.

Las acciones siguen siendo rápidas. Los Bucks comienzan a repartir Superkicks y quieren acabar a Trent con Meltzer Driver. Taylor lo evita.

Finalmente, Taylor saca del ring a Matt Jackson. Omega entra y le conecta V-Trigger a Taylor, quien luego es rematado por un sandwich de Buckshot Lariat y otro V-Trigger.

Aunque los Bucks primero le reclaman a Omega por tomar el relevo, terminan levantando los brazos de los ganadores.

En vestidores, Diamond Dallas Page calienta para su encuentro

Cody llega al ring para contestar a MJF sobre la lista de estipulaciones para su encuentro en Revolution.

Cody afirma que MJF sólo quiere ganar tiempo, retrasar lo inevitable, pues piensa que es un rudo de la vieja escuela, pero sólo es perezoso.

Acepta no tocarlo hasta Revolution, acepta la lucha en jaula contra Wardlow.

«En cuanto a los latigazos… Acepto. Yo sé la importancia de esta lucha contigo en Revolution, pero ésta no es tu historia, es sólo un capítulo de la mía. Y te daré algo para pensar».

Joey Janella amenaza a Rey Fénix, a quien enfrentará la próxima semana.

► 2- Kris Statlander y Hikaru Shida vs. Brandi Rhodes y Mel

Las malosas llegan acompañadas de Brandi Rhodes y el veterano de FMW Dr. Luther, quien en aquella empresa conoció a Chris Jericho en el primer tour de éste en el extranjero. Hikaru Shida trae un bastón shinai, y con él golpea a Luther cuando apenas viene al ring.

La debutante Mel, que es muy alta, no sorprende para nada. Hay leves abucheos hacia ella.

A pesar de que estaba programada Awesome Kong, su sustituta es Brandi Rhodes. El público, que estaba tan prendido en la lucha anterior, ahora se silencia. Muchos aficionados deben estar cambiando de canal para ver NXT.

Durante el corte comercial, las rudas castigan a Shida. Los fans parecen estar en Raw, pues las reacciones son mínimas.

Después de varios minutos, Shida releva con Statlander, pero las villanas también la dominan.

Statlander y Shida tienen que atacar en conjunto a Mel, y aunque ésta logra sacar del ring a la japonesa, Statlander puede acabarla con el Big Bang Theory.

Kris y Shida levantan al publico en una lucha muerta. Basta de Brandi BASTA

En un nuevo promocional de la Dark Order, seguimos viendo que hay un líder misterioso de la facción.

► 3- Jon Moxley vs. Sammy Guevara

El público despierta cuando Moxley aparece en un auto deportivo de lujo que quizá le robó al Inner Circle. Gran recepción para el extremo.

Moxley empieza a atacar a Guevara desde un principio. Parece querer acabar rápido la lucha, pero Guevara se defiende y ataca con todo.

Moxley responde con fiereza.

Pero no puede hacer el Paradigm Shift en la ceja del ring, lo cual aprovecha Guevara para tomar el control.

Durante el corte comercial, Guevara domina a Moxley. Antes de regresar, Moxley consigue hacer un superplex.

Guevara ataca de nuevo, pero es frenado con un DDT de frente.

Moxley intenta Paradigm Shift desde las alturas. Guevara lo evita y luego baja a su rival con Spanish Fly.

Finalmente, Moxley intercepta un vuelo de Guevara y lo rinde con candado adormecedor.

Sin embargo, se apagan las luces y el Inner Circle ataca a Moxley.

Jericho se gana gritos de odio cuando castiga a Moxley en el ojo con un objeto metálico.

Nadie rechaza a Le Champion.

En backstage, Jericho que el único culpable de lo que pasó fue Jon Moxley. Y la próxima semana, en el Crucero de Jericho, le pasará lo mismo al Jurassic Express.

► 4- Diamond Dallas Page, Dustin Rhodes y QT Marshall vs. MJF, The Butcher y The Blade

El regreso de DDP es uno de los grandes atractivos de este Bash at the Beach. El veterano, que comenzó a luchar ya siendo maduro, luce delgado, pero en forma.

MJF no quiere enfrentar a DDP, así que elude al relevo. Entra QT Marshall vs. The Butcher, pero entonces MJF decide entrar queriendo lucirse.

Dutin Rhodes entra contra The Blade. Wardlow le pasa a MJF el anillo Dynamite Diamond, con el cual golpea a Rhodes para tomar el control.

The Butcher castiga a Rhodes con un buen súplex vertical.

Los rudos toman turnos para martirizar al heredero de Dusty Rhodes. DDP, desde su esquina, motiva a los fans para que muestren su apoyo.

The Butcher le aplica quebradora a QT Marshall abajo del ring, así que Rhodes releva con DDP. Éste entra contra MJF en medio de una enorme ovación

DDP aplica su Diamon Cutter. Los fans enloquecen.

Pero todo el griterío es superado cuando el veterano se lanza en plancha suicida.

Sin embargo, MJF se lleva la lucha con rodada para QT Marshall momentos después.

En backstage, Hangman Page increpa a SCU, pues está tomado. Kenny Omega se lo lleva y se disculpa con los campeones.

► 5- PAC vs. Darby Allin

La contienda estelar de la noche es la de Darby Allin y PAC. Dos de los mejores luchadores aéreos de la actualidad vienen a marcar territorio. El ganador de esta lucha enfrentaría a Jon Moxley la próxima semana, pero debido al ataque de Jericho, éste sería el rival.

Desde los primeros instantes, la acción es vertiginosa.

Antes de un corte comercial, PAC aguanta una corbata de Allin y lo azota en las escalinatas metálicas.

Y luego le aplica powerbomb sobre el mismo metal.

Antes de regresar, PAC mantiene dominado a Allin con un candado a la cabeza.

Allin se recupera cuando va a recibir un Samoan Drop desde las alturas, azotando de cara al británico.

Y lo sigue con un Coffin Drop.

PAC aguanta un Code Red. Cruza el cuello de Allin con un lariat. Allin logra dos segundos con una magistral.

PAC aplica súplex alemán y Liger Bomb.

Ambos van a las alturas. Allin es derribado con una serie de cabezazos y luego rematado con Dark Arrow para la cuenta de tres.

Tony Schiavone entrevista a PAC, diciéndole que ahora debe enfrentar a Moxley por una oportunidad por el título. PAC responde que claramente Moxley no podrá luchar, así que se declara retador número uno. Lanza una amenaza a Jericho.

Pero no tan rápido, pues Moxley abandona la ambulancia y se dirige al ring.

«No importa lo que pase, estaré ahí la semana próxima», sentencia Moxley. Así que en el Crucero de Jericho veremos este mano a mano que definirá al retador de Le Champion.

Termina así esta edición de AEW Dynamite. Muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura. Los esperamos el viernes para SmackDown.