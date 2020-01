SMACKDOWN 10 DE ENERO 2020 .— Mientras que Raw ha girado en torno a la vida amorosa de Lana, la situación en SmackDown está interesante debido a las rivalidades. Por ejemplo la de Roman Reigns y King Corbin, que siguen en una guerra que no ha podido ganar el «Big Dog», aunque ahora la balanza podría moverse debido al regreso de los Uso, quien esta noche enfrentarán a Corbin y a Dolph Ziggler. ¿A dónde llevará este toma y daca que ahora incluye a la familia de Reigns? Friday Night SmackDown se emite esta noche desde el Ford Center, en Evansville, Indiana.

SmackDown 10 de enero 2020

Además del regreso de los Uso, un gran atractivo para esta noche es la presentación de John Morrison, quien es el invitado en Miz TV. Morrison dejará claras sus intenciones, que hasta ahora parecen ser las de formar una alianza con el Miz. ¿Pero irán tras The Fiend o tras The New Day?

Y tendremos también un mano a mano que no se guardó para PPV: Lacey Evans contra Sasha Banks. ¿Estarán Dana Brooke y Bayley respaldando a sus respectivas amigas?

SmackDown 10 de enero 2020 | La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro