Jorge Masvidal sobre Kamaru Usman: «No soporto a ese tipo»

Jorge Masvidal y Kamaru Usman tienen sus diferencias. Algunos de ellos estuvieron en exhibición el jueves. Ni Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) ni Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) están involucrados en las festividades del sábado. Sin embargo, se encuentran intrínsecamente vinculados al resultado del evento principal de UFC 246 entre Conor McGregor y Donald Cerrone.

Los dos peleadores de peso welter respondieron preguntas de los medios en scrums consecutivos en un evento previo a la pelea de UFC 246. A Masvidal y Usman se les preguntó sobre posibles enfrentamientos con McGregor, así como un enfrentamiento cara a cara entre los dos. Sin embargo, su hambre de una lucha futura entre ellos fue diferente.

No dispuesto a desempeñar el papel de emparejador, Usman reiteró que deja esos detalles en manos de su equipo y la promoción. Usman dio a entender que no le importa quién es el próximo en la fila, siempre que sea un retador digno.

Sin embargo, en las últimas semanas, Usman se ha burlado de Masvidal. Su línea de referencia cada vez que aparece Masvidal: «¿Quién?»

Entonces, ¿por qué Usman está minimizando la notoriedad de Masvidal? Se trata menos de la popularidad, sin duda Masvidal es un gran problema, y ​​más de ser probado en la división.

Usman luego señaló la racha reciente de Masvidal. Masvidal ha derrotado a Nate Díaz, Ben Askren y Darren Till en sus peleas más recientes, ninguno de los cuales está entre los 10 mejores pesos welter clasificados por UFC.

«Si miras en ese top 10, he vencido a la mitad de ellos. He pasado por la mitad de ellos. ¿Quién en ese top 10 ha vencido a este tipo? Para mí, ¿esto es ser un contendiente o esta es la exageración? Hay dos cosas diferentes «.

Sin embargo, en un escenario hipotético en el que las ganancias eran iguales, a Jorge Masvidal le encantaría tener en sus manos al campeón de peso welter de UFC. Masvidal del American Top Team ha tomado una excepción particular a la reciente charla basura de Usman.

«Es una cuestión de dinero, al principio. Pero si me pagan por los dos por alguna razón y es la misma comida, me gusta Conor, lo que hace en el ring». Me gustan todos los globos oculares que ha traído al deporte. Me gusta más como persona.

«Usman, no lo soporto. No puedo soportar a ese tipo. Seré honesto contigo. Elegiré a Usman todo el día, pero es un negocio, ¿verdad? Especialmente para mi. Escojo a Conor en la vida real. Si se trata de las mismas papas y tomates, romperé la cara (improperio) de Usman y de una manera violenta. Al principio, me acerqué a él con mucho respeto y solo quiero callarle la boca. Eso es.»