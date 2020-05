3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (15 de mayo 2020)

SMACKDOWN 15 DE MAYO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el primero posterior a Money in the Bank, y fue un programa muy enfocado al torneo para coronar al nuevo Campeón Intercontinental, luego de que Sami Zayn fuera despojado de su título. Elias y Daniel Bryan fueron los primeros clasificados a semifinales.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 15 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- King Corbin vs. Elias

Esta fue una lucha aburrida y larga. Si bien sabíamos que esta rivalidad iba a continuar luego de lo sucedido en Money in the Bank, no es que despertaba mucho entusiasmo; además, el resultado fue peor que el encuentro en sí, considerando que Corbin se tiene que enfrentar a Drew McIntyre este lunes en Raw.

2- ¿Adiós Heavy Machinery?

Los miembros de Heavy Machinery podrían haber sido unos excelentes retadores para el Campeonato de Parejas SmackDown, por lo que resulta un poco prematuro separarlos sin una historia de por medio; sin embargo, esa parece ser la dirección en la que nos dirigimos en SmackDown, teniendo en cuenta que el impulso de Otis parece ser un plan a larzo plazo.

Una pena por Tucker, el gran sacrificado de esta historia, que si bien no tiene el carisma de Otis, es un buen luchador y tiene un personaje entretenido.

1- Dana Brooke vs. Naomi

Dana Brooke se anotó otra victoria sobre Naomi, pero realmente no es que la lucha haya sido algo para destacar. Fue algo que simplemente existió, pero la calidad fue muy mala. Habrá que ver cuál es el trasfondo que surgirá luego de este encuentro, si veremos un cambio de bando de Naomi, o si Dana Brooke será la siguente "víctima" de Bayley y eso explique este impulso.

LO MEJOR

3- Otis y Braun Strowman

El hecho de que Otis no parece completamente opuesto a la idea de canjear su oportunidad titular cuando el Campeón Universal WWE Braun Strowman menos lo espera, no dejó de ser interesante, a pesar de que ambos están en el bando bueno. Strowman igual estaba preparado, y por eso no tuvo miedo, y al final del show, Otis parecía que se animaba a hacerlo, tal vez porque sabía que "su" Mandy iba a aparecer.

No sabemos si veremos una rivalidad entre ambos en el futuro, por la "desconfianza" que genera ese maletín; sin embargo, la interacción entre Otis y Braun Strowman fue entretenida, e inclusive, Otis hizo que Strowman también aplicara el movimiento de la oruga sobre John Morrison.

2- Daniel Bryan vs. Drew Gulak

Ha pasado mucho tiempo desde que vimos un encuentro tan bueno en SmackDown, en mi sincera opinión. Sin temor a la equivocación, es el mejor que hemos visto en este año en la marca azul. Si bien no fue una típica interacción entre un rudo y un técnico, pero una vez que sonó la campana, ambos demostraron su oficio y demostraron que merecían pasar a la siguiente ronda, lástima que uno se iba a quedar en el camino.

Fue una gran demostración de lo que representa la lucha técnica, y tanto Bryan como Gulak se sintieron cómodos en el ring, y esperemos que esto pueda marcar un eventual ascenso de Gulak, porque el talento está allí, y se ha ganado el respeto de un gran luchador como Daniel Bryan.

1- Charlotte Flair

Puede ser que hayamos visto mucho de Charlotte Flair en Raw y también en NXT, y no sabíamos qué esperar de su presencia en la marca azul, ya que es medio difícil de pensar que alguien allí vaya a retarla por su Campeonato. Sin embargo, la aparición de Bayley y Sasha Banks fue lo que le añadió el condimento necesario a este segmento.

Enseguida, Charlotte Flair fue directo al punto y se refirió a Sasha Banks como la "segundona" de Bayley, mientras resaltaba la grandeza de su antigua adversaria, sembrando así la semilla de la duda entre ella y Bayley, lo que tal vez sería la chispa que se requiera para iniciar la ya postergada rivalidad entre Sasha y Bayley. Veremos una segunda parte el próximo viernes cuando Charlotte se enfrente a Bayley, con su mejor amiga Sasha Banks en su esquina. Veremos qué sucede.