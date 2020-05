3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (6 de mayo 2020)

NXT 6 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo evento estelar fue la lucha por el Campeonato NXT, donde Adam Cole retuvo ante un difícil Velveteen Dream. Además, Charlotte Flair retuvo su título ante Io Shirai, pese a perder por descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 6 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- ¿Cómo desempatarán los cruceros?

Luego de las victorias de Akira Tozawa y KUSHIDA anoche, ambos lideran sus grupos con 2 victorias y 0 derrotas y son los máximos favoritos a la lucha por el Campeonato Interino de Peso Crucero NXT; sin embargo, están lejos de clasificarse todavía, y si pierden, tendrán la misma cantidad de victorias y derrotas que el rival que los venza en su siguiente encuentro.

El problema no culmina allí. Si Jake Atlas o Isaiah "Swerve" Scott vencen sus encuentros contra Tony Nese y Jack Gallagher, respectivamente, podríamos estar hablando de un triple empate en el primer lugar con 2 victorias y una derrota. ¿Entonces? Aún no hay reglas de desempate que permita al espectador conocer quiénes serían los clasificados en caso de darse este doble o triple empate en cada uno de los grupos. Fuera de ello, el torneo ha sido bueno y tiene ese componente adicional de suspenso.

2- Finn Bálor

Finn Bálor se dirigió a su misterioso atacante, pero en realidad sonó un poco cliché en su promo. Seguramente están poniéndole suspenso al no avanzar mucho más en esta historia, pero la aparición de Grimes retando a Bálor fue muy forzada, cuando podía haberse dado de otra manera, para más de que será aplastado la próxima semana.

1- Cantidad no es lo mismo que calidad

Tuvimos una cantidad inusual de ocho encuentros, pero tres de ellos no pasaron del minuto, y las dos luchas por el torneo de pesos cruceros, no llegaron a los cuatro minutos. Entonces, no es bueno hablar de calidad aquí cuando tuvimos muchas luchas de relleno, y las que importaban (las del torneo), dejaron un mal sabor de boca porque apenas estaban mostrando lo bueno que pueden ser.

El otro factor que evidentemente influye es el hecho de que mucho relleno le quita tiempo a lo que verdaderamente importó y que fue previamente promocionado: las dos luchas titulares.

LO MEJOR

3- Karrion Kross

Buena entrada, dominante y destructivo. Si bien Leon Ruff no es precisamente alguien que fuera amenazante ni nada por el estilo, pero Karrion Kross hizo su trabajo y deja un claro mensaje. Eventualmente habrá que ver el papel que desempañará Scarlett.

2- Charlotte Flair vs. Io Shirai

La lucha entre Flair y Shirai fue buena, y fue la mejor de los dos encuentros titulares de anoche. Ambas se esforzaron y, aunque Io Shirai no ganó el título, ganó el encuentro, aunque el final haya sido cuestionable, más que nada en la forma cómo se dio.

En todo caso, Shirai demostró que está a la altura y el final por descalificación, sumado a la aparición de Rhea Ripley nos abre un abanico de posibilidades respecto al Campeonato Femenil NXT, el cual seguramente estará en órbita de estas tres luchadoras por un tiempo. Ya vendrá el momento para que Io Shirai finalmente obtenga el oro.

1- Dominik Dijakovic vs. Johnny Gargano

La lucha entre Johnny Gargano contra Dominik Dijakovic fue el abrebocas de la noche y resultó ser lo mejor que vimos, aún por encima de los dos encuentros titulares. Si bien dista de ser un clásico, fue una lucha muy competitiva y pudimos ver lo que será el "nuevo" Gargano. Tal vez el final fue muy típico de un rudo, pero Dijakovic no es un rival fácil y tampoco debía perder limpiamente; de hecho, dominó el encuentro, y en algún punto, bien pudo ganarlo.

Dicho esto, si bien Gargano se ha establecido como "el nuevo rudo que vendrá a dominar a NXT", todavía tendrá que trabajar un poco para que su afirmación resulte creíble.