3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (6 de mayo 2020)

AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, donde se llevaron a cabo el debut de Matt Hardy en un ring de AEW. Además, los campeones mundiales Jon Moxley y Nyla Rose vieron acción y se apuntaron sendas victorias.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Sin división de parejas

Al igual que la división femenil, la división de parejas está en el olvido. A pesar de tener algunos rostros frescos, estos no han sido suficientes como para plantear una rivalidad o una pareja que pueda contender por los títulos de Omega y Page, cuando este último decida volver.

El evento estelar, si bien fue una lucha de parejas, esto se trató más de una disputa entre The Inner Circle contra The Elite, con la intención de que en algún momento retomen la lucha pendiente de Blood and Guts. Mientras tanto, los títulos de parejas siguen empolvándose.

2- Derrota de Matt Hardy

Si bien Matt Hardy participó y fue parte importante de un gran evento estelar, en una empresa que enfatiza mucho las victorias y las derrotas, no le hace favor alguno el haber empezado con pie izquierdo en ese registro. Argumentando en su favor, Hardy no fue quien recibió el conteo de tres, y además la lucha de dos contra dos fue "nominal" ya que, como era de esperarse, los miembros restantes de The Inner Circle se involucraron.

1- ¿Y la retadora de Nyla Rose?

Esta fue la primera lucha en más de dos meses de Nyla Rose y la ponen contra una luchadora local. Solo faltan dos programas para el PPV y no hay indicios de que exista una retadora para ella. Es una muestra de lo olvidada que está la división femenil.

Además, teniendo en cuenta que parece que Britt Baker rivalizará con Brandi, la opción más lógica sería Hikaru Shida como retadora número uno, y ella estuvo presente como "espectadora". Sin embargo: no hubo ningún careo, ninguna lucha programada, y nada de nada como para saber si se defenderá el campeonato femenil AEW. Suponemos que sí, pero la construcción ha sido nula.

LO MEJOR

3- Brodie Lee vs. Jon Moxley

Cuando hace una semana criticábamos la falta de dirección de Mr. Brodie Lee, resulta que irrumpió anoche y con sus secuaces atacaron a Jon Moxley, quien venía de derrotar a Frankie Kazarian. Lo cierto es que AEW ha demostrado tener grandes planes para el líder de The Dark Order desde el inicio y, con un record invicto en la compañía, se enfrentará al hombre que hoy en día está en la cima en Double or Nothing 2020.

Definitivamente, no le han tocado oponentes fáciles a Moxley y veremos cómo le va con este nuevo reto.

2- Calidad en las luchas

Hubo cinco luchas en Dynamite, y descontando la que tuvo Nyla Rose, que no llegó ni a los 3 minutos, las cuatro restantes fueron entretenidas y bien trabajadas, e incluso cerraron con un gran evento estelar, que comentaremos más adelante.

Definitivamente fue un buen evento de lucha libre y las caras nuevas que llegaron a Jacksonville en esta ocasión ayudaron a la causa. Además se mostró ya algo de construcción para lo que será el siguiente PPV, que se desarrollará en poco más de dos semanas.

1- Matt Hardy y Kenny Omega vs. Chris Jericho y Sammy Guevara

Este fue un gran evento estelar y quizás fue una de las mejores luchas del año. Al menos sí fue la mejor lucha que se ha protagonizado en la época de los eventos sin público.

Pese a las circunstancias actuales, resultó entretenido y se tuvo un interesante tour por las instalaciones, haciendo un buen uso de la estipulación. El "toque" de Matt Hardy y sus cambios de personajes dentro de la lucha fue genial y no se sintieron forzados. Tal vez el resultado pueda no haberle gustado a algunos, pero Hardy y Omega estaban en una situación de 2 contra 5, y eso puede ayudar a establecer aún más la rivalidad entre The Inner Circle contra The Elite.