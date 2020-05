3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (8 de mayo 2020)

SMACKDOWN 8 DE MAYO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el último previo a Money in the Bank, y precisamente fue un programa muy enfocado a las rivalidades que se enfrentarán este domingo. También hubo la presencia del hacker, con una nueva advertencia.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 8 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Campeonato Intercontinental desaparecido

Si bien una queja común es a veces que en un PPV se programan muchas luchas de relleno, o pactadas de la nada. Definitivamente el camino hacia Money in the Bank careció de dos de los títulos de la marca azul: el Campeonato femenil de parejas, aunque este es entendible porque medio elenco femenil igual estará involucrado este domingo en luchas igual de importantes; y el Campeonato Intercontinental, al cual nos vamos a referir.

La ausencia voluntaria de Sami Zayn es entendible desde todo punto de vista, e incluso es algo que WWE le permite a sus luchadores en esta pandemia, pero no cabe duda de que desluce este campeonato, ya que desde WrestleMania 36 que no lo vemos. Además, dejó un tanto a la deriva a Cesaro y Shinsuke Nakamura, con quienes estaba formando un buen grupo, y ahora se han visto "obligados" a emparejarse con Corbin, como una situación emergente.

Sin duda, el Campeonato Intercontinental, sigue en sus horas bajas.

2- Post evento estelar

Sabemos que en los programas semanales previos a Money in the Bank siempre hay escaleras y luchadores que simulan escalar para llegar a lo alto y tomar el maletín que está colgado, dando una señal de lo que puede ocurrir en el PPV; sin embargo, lo de anoche fue todo un desorden.

Hasta la parte en donde Corbin quedó solo y tomó la escalera, parecía algo lógico, pero el regreso de Bryan y Otis desafía toda lógica, teniendo en cuenta que estaban en plena disputa con Gulak, Nakamura y Cesaro, quienes simplemente no aparecieron, ya que no formaban parte del PPV. Esto hizo que todo se viera muy forzado. Además, sin público presente, se pierde el interés en esta "simulación".

Lo hilarante del caso fue el hecho de que el peso de Otis rompió un par de escalones, lo que nos hace preguntarnos cómo le hará este domingo ante una oportunidad similar.

1- Tamina y Lacey Evans vs. Bayley y Sasha Banks

La lucha no fue tan mala, pero creo que tratan de hacernos ver a Tamina como alguien que realmente puede ganar el título este domingo, pero sabemos que es una rival de transición y hasta la propia Lacey Evans hubiera tenido más posibilidad, por su largo historial con Bayley y Sasha Banks; además, su trabajo en el ring es muy malo y dista mucho de lo que otras Superestrellas de la misma marca pueden darnos.

LO MEJOR

3- Jeff Hardy vs. Sheamus

Sonaba obvio que ambos se fueran a enfrentar, luego de la serie de especiales dedicados a la carrera de Jeff Hardy, y al disgusto de Sheamus por aquello. Sin embargo, eso no quita que Jeff luciera tan emotivo en su entrevista con Renee Young y Sheamus apareció para "decirle sus verdades", tratando de llevar esto al plano personal. Además, fue bueno que de entrada lo llevaran al plano físico, donde Hardy ganó el primer asalto.

2- Bray Wyatt y Braun Strowman

Bray Wyatt es oro en el micrófono. Si bien fue uno de los segmentos más destacados del programa, estuvo lejos de ser el mejor trabajo de Wyatt al habla; aún así, se ha dado las formas de generar interés a esta rivalidad tratando de "dominar" con sus juegos mentales a Strowman.

Recordemos que la última vez que Wyatt luchó sin su personaje de "The Fiend" fue en TLC 2019 cuando se enfrentó a The Miz, en cuya previa, recurrió a una táctica similar. A diferencia del Miz, Strowman no cayó en los juegos, debido en parte a su imponente figura.

1- Mandy Rose vs. Sonya Deville

Mandy Rose y en especial, Sonya Deville, están exprimiendo al máximo las oportunidades que se les está dando en los programas semanales, y hemos tenido hasta el momento mucha intensidad en esta rivalidad, con palabrería incluida. Se nota la química entre ambas.

Aunque la lucha de anoche no fue un dechado de virtudes, sí fue muy intensa y acorde al desarrollo de esta rivalidad, que está siendo muy bien trabajada. La victoria de Sonya tiene sentido aquí, al igual que la forma en cómo la obtuvo.