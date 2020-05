WWE SMACKDOWN 15 DE MAYO 2020: En el episodio de ayer observamos la resaca de Money in the Bank y el inicio de las rivalidades camino a Backlash.

Entre lo destacado estuvo la promo de Charlotte, quien dejó entrever un mano a mano próximo entre ella y Bayley, además de hacer tambalear a Sasha Banks sobre sólo conformarse con ser la second de Bayley.

Además de la contienda por parejas entre The Miz y John Morrison vs. Braun Strowman y Otis, que aunque la contienda fue regular, dejo entrever que Otis planea convertirse en Campeón Universal y que Mandy Rose sería su as bajo la manga.

A continuación te presentamos todos los demás pormenores en…

Lo bueno, lo malo y lo extraordinario de WWE SmackDown 15 de mayo 2020

LO BUENO

► Elias apunta al Campeonato Intercontinental

Uno de los momentos claves para que Otis se convirtiera en Mr. MITB fue el ataque de Elias a Baron Corbin, pues destrozó su guitarra en la espalda del Rey. Esta contienda significa una revancha para Corbin.

No obstante, Elias volvió a salirse con la victoria clasificando a la semifinal del torneo para definir al nuevo Campeón Intercontinental. Su próximo rival será AJ Styles o Shinsuke Nakamura, sin duda será una gran contienda.

¿Podrá Elias acceder a la final del torneo?

LO MALO

► ¿Qué pasa con la división femenil?

Tras MIBT y luego de varios meses la división femenil de SmackDown parece estancada, entre contendientes poco convincentes al título y contiendas como la de ayer entre Naomi y Danna Brooke deja un claro panorama a mejorar.

Camino a Backlash no hay una retadora lo suficientemente llamativa y creíble para Bayley, al menos no en la marca azul.

¿Es momento de traer a talento de NXT?

LO EXTRAORDINARIO

► Daniel Bryan vs. Drew Gulak: Cátedra de lucha libre

Gran y reñido combate de principio a fin, tanto Daniel Bryan como Drew Gulak demostraron su gran técnica en una de las luchas de cuartos de final por el Campeonato Intercontinental (algo muy injusto a mi parecer para Sami Zayn).

Al final Bryan salió avante del mano a mano y clasificó a la semifinal para medirse a Sheamus o Jeff Hardy. Con lo visto en la lucha de ayer, Daniel Bryan apunta a una final casi segura.

¿Será Daniel Bryan el próximo Campeón Intercontinental?