5 x 5: Lo mejor y lo peor de Money in the Bank 2020

MONEY IN THE BANK 2020 .— Este domingo WWE celebró un nuevo PPV, Money in the Bank 2020, donde tuvimos a los nuevos portadores del maletín: Asuka y Otis, quienes se han ganado una oportunidad titular en el momento que ellos crean conveniente.

LO MEJOR Y LO PEOR DE MONEY IN THE BANK 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Money in the Bank 2020, en orden descendente:

LO PEOR

5- No Sheamus

La lucha entre Jeff Hardy y Cesaro surgió de la nada, y cuando el viernes Hardy tuvo un careo con Sheamus, ganándole el primer asalto, algo más intentendible que la lucha que se pactó fue su no aparición, ya sea que le costara la lucha, o que lo hiciera después y equiparara las cosas. Son esos sinsentido que no se entiende ante una rivalidad que tiene el potencial de ser buena, y se mató el ímpetu de las últimas semanas de SmackDown.

4- "Detalles" en la lucha de escaleras

Si bien el encuentro fue muy entretenido, y esto lo analizaremos en la sección de "lo bueno", hay un par de detalles que no se puede dejar pasar por alto, y que impidió que este fuera mejor.

Primero, ya en el ring, Asuka y King Corbin escalaban, se supone que son dos maletines que estaban en el mismo lugar, que los dos son rudos, entonces, ¿por qué pelearon por el mismo maletín? Algo fuera de toda lógica. El segundo detalle, es que se sintió "cortado". Seguramente este detalle se debió, sin duda, a que fue editado, pero consideramos que el encuentro podía haber durado unos minutos más, y así nos hubieran permitido conocer más secciones dentro del edificio corporativo de WWE.

De hecho, Money in the Bank 2020 duró menos tiempo de lo habitual. Si descontamos especiales de WWE Network, debe ser el PPV de menor duración en muchos años.

Money in the Bank 2020

3- Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Si bien hace algunas semanas pensábamos que era una mala idea enfrentarlos tan pronto, WWE tomó la opción lógica de que el contendiente sea Bray Wyatt y no The Fiend, y que todo girara en torno a la Wyatt Family. Sin embargo, consideramos que Strowman tuvo más problemas de los que debería, pese a haberse enfrentado a la versión "débil" de Wyatt. Dicho esto, el encuentro fue muy deslucido, y además predecible en todo momento.

2- Bayley vs. Tamina

Seguramente nadie esperaba un cambio titular aquí, pero por más de que Bayley trató, Tamina mostró la movilidad de un armario, y la secuencia final fue un desastre. Lo único bueno para quien fuera la retadora, fue que perdió "con trampa"; sin embargo, puede que eso no sea bueno para los fanáticos, ya que al no haber indicios de traición de Sasha Banks (todavía), Tamina bien puede exigir una revancha.

1- R-Truth vs. Bobby Lashley

Si la lucha original entre R-Truth contra MVP ya era algo raro y carente de sentido, el hecho de moverla al show principal empeoró todo, aunque se entiende en cierto modo, ya que se quedaron cortos en todo el PPV.

Y ya con el encuentro programado, lo que parecía convertirse en un segmento con algo de comedia, terminó resultando en una aparición -de la nada- de Bobby Lashley, que simplemente estuvo para pulverizar al múltiple Campeón 24/7.

Si todo esto no conlleva a que eventualmente MVP sea el manager de Bobby Lashley, lo cual beneficiaría a ambas Superestrellas, habremos perdido cinco minutos de nuestras vidas en esto.

LO MEJOR

5- Jeff Hardy vs. Cesaro

Aunque esta lucha salió de la nada, resultó siendo una muy buena, y de las mejores que hemos visto en Kickoffs este año. Si bien Jeff Hardy podía haber estado un tanto oxidado luego de haber estado mucho tiempo fuera, Cesaro es un buen rival para mostrarse y el suizo, en su sana costumbre, lució muy bien. Tuvieron bastante tiempo y aunque el resultado parecía predecible, salvo alguna aparición extra, Cesaro tuvo sus oportunidades de llevarse el triunfo.

4- Campeonato de Parejas SmackDown

Fue una muy buena lucha y cargada de bastante acción por parte de los cuatro equipos, donde todos tuvieron su oportunidad para lucir. Fue entretenido y contó con algo de drama, ya que los ex Campeones Miz y Morrison podían haberse llevado también el triunfo.

Lo único criticable fue la expulsión de Ryker, debido a que se trataba en una lucha de cuatro esquinas, donde se supone que no hay descalificación.

3- Ganadores sorpresivos: Asuka y Otis

Ni Otis ni Asuka eran los favoritos para llevarse el maletín, pero al final fueron los ganadores, y siempre surgió la intriga de cómo el de Heavy Machinery podía ganarlo si las escaleras no soportaban su peso, y tuvimos la respuesta.

En todo caso, ambos han tenido un gran año en medio de toda la pandemia del covid-19, y sin decir si fueron los justos ganadores o no, Asuka y Otis se lo merecían, ya que han hecho un gran papel en Raw y SmackDown, respectivamente, a pesar de no contar con público. Particularmente, Asuka, es lo mejor de WWE desde que la compañía se mudó al Performance Center.

Veremos si Otis cumple su promesa, que de paso, beneficiaría a Tucker, quien anda desaparecido desde hace buen rato.

2- Luchas por el maletín

Sinceramente, no sabíamos que esperar de esta situación. En un principio, hombres y mujeres no se mezclaron, ya que comenzaron de diferentes lugares, pero pudimos ver ciertos detalles que no se hubieran dado en otra situación y hay que ponderar a WWE por el hecho de sacar lo mejor de esta situación de tener espectáculos sin público.

En cuanto al encuentro en sí, de todos los que tienen tinte cinematográfico, ha sido el mejor, y no se sintió tan cargado por la gran cantidad de luchadores, porque interactuaron solo lo necesario, cuando estaban en el comedor. Otro buen detalle se dio en la oficina de Vince McMahon, algo que hubiera decepcionado si no nos lo hubieran mostrado, y el gran jefe incluso nos dio un tutorial de desinfección de manos, muy importante en estos tiempos.

Ya en relación a la lucha en sí, vimos diferentes estrategias: Asuka, huyendo a la acción y fue de las primeras en llegar a la azotea. Los hombres, en cambio, se daban con todo y a AJ Styles le volvieron los "malos recuerdos" de su Boneyard Match.

Ya en la azotea, King Corbin "tiró del edificio" a Mysterio y Black, siendo el malo de la película, la aparición de Ellias hace sentido por su rivalidad con el Rey; Bryan fue el "caballo de batalla", y Otis le propuso el toque cómico. En cuanto a las mujeres, Shayna quedó a deber, ya que ni siquiera llegó al techo, mientras que Nia Jax lució dominante, y requirieron de dos Superestrellas para dejarla fuera de combate.

Salvo los detalles analizados en la sección de "Lo malo", el resultado final se considera bueno y fue entretenido, sin duda.

1- Drew McIntyre vs. Seth Rollins

Esta fue una gran lucha, la mejor de la noche. Resultó muy competitiva y simplemente esta actuación resalta la calidad de luchadores que son ambos. Si bien era poco probable que McIntyre perdiera su título tan pronto, Rollins añadió el suficiente drama para hacernos creer lo opuesto, y el escocés logró resistir cada ataque del Monday Night Messiah, sin que fuera una oda a la exageración como ocurrió en Crown Jewel contra The Fiend.

Si McIntyre y Rollins tuvieron éxito en una arena sin público, con los fanáticos presentes el nivel hubiera sido mucho mejor, sin duda, y le habría añadido ese ingrediente extra que hoy en día le falta a la WWE, aunque evidentemente no se los debe culpar por ello.

Resulta muy intrigante el hecho de que se extendieran la mano al final de la lucha, ya que no parece que existan planes de que alguno de los dos vaya a cambiar de bando.