3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (11 de mayo 2020)

RAW 11 DE MAYO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, el primero luego de Money in the Bank 2020, donde se coronó a la nueva Campeona Raw, ya que Becky Lynch tuvo que renunciar al título debido a su embarazo. Entonces, Asuka, quien ganó el maletín en Money in the Bank será la nueva monarca, ya que el título y no la oportunidad, se encontraba dentro del mismo.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 11 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- The IIconics

The IIconics, estuvieron varios meses desaparecidas de la televisión, y anoche en Raw volvieron, lo cual es una buena noticia, en especial para la división de parejas femenil, que Alexa Bliss tanto quiere impulsar, e incluso pidió rivalizar con las australianas.

La mala noticia con su regreso, es que volvieron con los mismos personajes con los que tuvieron un éxito efímero. Precisamente debieron haber aprovechado esta larga para en la televisión para reinventar sus personajes. En todo caso, ya tienen una oportunidad titular, y ya sabemos lo que nos esperará si es que el próximo lunes capturan nuevamente el Campeonato de Parejas.

2- Juego de Basketball

The Street Profits y The Viking Raiders son muy buenos equipos, pero ahora han reducido su rivalidad a un chiste en un juego de baloncesto que carece de todo sentido. Una cosa es entretener (sin perder el horizonte de la lucha libre o las promo) y otra cosa es esto que vimos. Supongo que a falta de NBA, WWE quiso recrear algo para los fanáticos del baloncesto. Simplemente fue algo que existió. Punto.

1- ¿El final de la facción de Zelina Vega?

Lo que hace varias semanas parecía ser el inicio de una facción dominante en Raw, ahora no queda ni la sombra. Andrade, siendo Campeón de los Estados Unidos, se ha estancado. Si bien no es poca cosa perder con Drew McIntyre hoy en día, no representa amenaza alguna.

En cuanto a Ángel Garza y Austin Theory, tuvieron un encontronazo tras bastidores y eso se reflejó en el ring, mientras Garza luchaba contra Akira Tozawa. Sobre el final, ambos discutieron hasta que llegó McIntyre a salvar el día.

Al parecer, habría pulgar abajo para este grupo, y quizás la cuerda se rompería por el lado más débil, el de Austin Theory, quien no ha despuntado en la marca roja, y además, fue objeto de burla de sus compañeros cuando recibió el Claymore de McIntyre.

LO MEJOR

3- Edge y Randy Orton

No cabe duda que, para efectos del manejo del micrófono, Edge y Randy Orton son de los mejores. Cortos, precisos y con una gran intensidad en sus diálogos. Saben como promocionar una rivalidad y lo pueden convertir en algo personal con una facilidad asombrosa. En esta ocasión, fue Orton quien venció este asalto, sembrándole la duda a Edge respecto a si tendrá todo lo que se requiere para tener una lucha clásica con "la víbora", quien es seis años más jóven.

El único punto negativo aquí fue la frase de Charly Caruso cuando manifestó que esta "podría ser la lucha más grande de todos los tiempos". Su intervención fue totalmente innecesaria, y con ambos ya en la curva descendente de sus carreras, difícilmente podrán darnos un clásico, y bien podríamos mencionar cinco o diez luchas mejores que un Edge vs. Randy Orton; sin embargo, las expectativas sí son buenas.

2- MVP y Bobby Lashley

Luego de su regreso a WWE, Bobby Lashley no ha tenido el mayor de los éxitos, sin embargo, logró obtener el oro cuando tuvo una alianza con Lio Rush, quien era su portavoz. Logró el Campeonato Intercontinental; sin embargo, de la nada se diluyó esta sociedad.

Luego de una historia con Lana, ahora Lashley parece que quiere retomar aquellos días en que era dominante, y MVP parece ser el indicado para guiarlo por el sendero correcto. En Money in the Bank vimos un primer indicio y anoche en Raw fue un paso más adelante en lo que sería una buena alianza entre ambos, y que finalmente Lashley pueda obtener su ansiada lucha contra Brock Lesnar, o en su defecto, ser un eventual retador para Drew Mcintyre, porque impulso está recibiendo.

1- "The Man" ahora será "The Mom"

El esperado anuncio de Becky Lynch fue uno muy grande y emotivo. Abrió el programa con maletín en mano y luego de unas palabras y llantos, renunció a su campeonato y le cedió el trono a Asuka, como premio por haber ganado el maletín, que contuvo no la oportunidad titular, sino el título en sí. ¿Técnicamente se considerará como un canje?

Aquí es donde debemos dividir a la Becky profesional de la Becky como persona, ya que debió ser difícil para ella tener que renunciar a algo por lo que ha venido luchando y quedándose a un día de cumplir los 400 con el título, aunque se llevó el récord como la campeona con mayor número de días, algo que será muy difícil de superar. Por otro lado, Lynch tiene 33 años y sabe que su oportunidad de ser madre no es algo que vaya a estar ahí para siempre. Si es lo que ha anhelado y tiene el apoyo de su pareja y familia, pues debe seguir adelante.

Y como complemento a esto, Asuka es la nueva campeona y festejó con su baile característico y sus palabras en japonés que han deleitado a más de uno en esta pandemia. Felicitaciones a ambas.