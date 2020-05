Otis se llevó el maletín en Money in the Bank 2020 y tendrá todos los focos sobre él este viernes por la noche en SmackDown y WWE quiere darle una buena plataforma para continuar promocionándose. "Mr. Money in the Bank" será entrevistado por The Miz en Miz TV, donde seguramente conoceremos qué será lo que tenga planeado hacer con el maletín.

► El impulso de Otis es un plan a largo plazo para Vince McMahon

Si bien su mejor amigo Tucker lo felicitó por su triunfo, y el propio Otis manifestó días atrás que podía canjear el maletín por los títulos de parejas, probablemente eso no sea así, ya que el carismático luchador ha tenido mayor tiempo de exposición últimamente, en detrimento de su compañero de Heavy Machinery. Además, habíamos informado hace varios días de que Vince McMahon es quien está al cien por ciento detrás del impulso de Otis.

Ringside News ha indicado recientemente que cuando se trata de recibir un impulso, "Otis es a largo plazo". Su victoria en el maletín de Money In The Bank es solo el comienzo para él. Evidentemente, canjearlo y tener su primer oro seguramente sea el siguiente paso.

Recordemos que Asuka ganó el maletín de Money In The Bank en la división femenil; sin embargo, no hubo el famoso "canje", toda vez que Becky Lynch le cedió su campeonato como premio a dicha victoria luego de que anunciara su embarazo y retiro temporal de los encordados. Por ende, ahora Otis es la única Superestrella que estará al acecho con un maletín de Money In The Bank. Veremos qué tan paciente será para canjear su oportunidad titular y por cuál campeonato irá. El campeonato intercontinental, que está vacante, es una buena opción.