Tal como va la carrera de Roxanne Pérez, próximamente veremos una época en la que tenga muchas e importantes luchas en WrestleMania. Algún día estará ganando un título y defendiéndolo en el Evento Premium más grande de la WWE. Esto no es una predicción, es un spoiler, como diría nuestro buen amigo Paul Heyman. Hablamos de una de las mayores promesas no de la compañía sino del mundo, una guerrera con tremendo talento en los encordados, carisma, micrófono y una juventud que es insultante.

> Las favoritas de Roxanne Pérez

Pero antes de que ella lo haga, muchos otros lo hicieron antes, a quienes la ex Campeona NXT veía como fanática, mientras soñaba con estar allí algún día. Ahora descubrimos, gracias a sus recientes declaraciones en Wrestle Binge, cuáles son sus dos luchas de WrestleMania favoritas. Hay que tener en cuenta que solo tiene 21 años, así que no va a hablar del Steve Austin vs. Bret Hart en WrestleMania 13 o el Chris Benoit vs. Shawn Michaels vs. Triple H. Aún así, señala a dos que en una lista cualquiera incluiría.

“Creo, honestamente, una lucha única en la vida entre John Cena y The Rock. Esa era mi mi*rda cuando era niña. Me encantó la rivalidad que tenían. Pero también me gusta The Undertaker; eso fue muy, muy bueno, él contra Shawn Michaels. Hay tantos”.

