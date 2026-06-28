En su última lucha para TNA, donde buscó sin éxito el título mundial que ostenta Mike Santana, Steve Maclin quiso despedirse a lo grande.

Grabada el pasado 15 de mayo y emitida seis días después como estelar de iMPACT!, durante un punto de la contienda Maclin se dirige a Carlos Silva, quien observaba todo desde un asiento fuera del ring y en tal momento decide ponerse de pie, con las siguientes palabras: “Sit back in your cuck chair” («Vuelve a sentarte en tu silla de cornudo»).

El término «cuck chair» alude a esas sillas de las habitaciones de hoteles situadas junto a la cama, dando impresión de pasividad y propiciando la lógica metáfora sexual. Y aunque Maclin, supongo, sólo empleó tal expresión por el hecho de que Silva se encontraba como espectador, fuera del fragor de la batalla, todas las noticias surgidas a posteriori hacen que aquella frase ahora cobre un curioso simbolismo.

La salida de Maclin, realmente, ha acabado por ser un tanto anecdótica. Luego llegaría la de Myla Grace, la de Tessa Blanchard, la de Sami Callihan y la de Tommy Dreamer; con Delirious como sustituto de este y la posible entrada en escena de Road Dogg. Además, todo apunta a que Mike Santana recalará en WWE antes de acabar 2026 y que Leon Slater no tardará demasiado en unirse a AEW. Todo ello, cuando hoy está prevista la celebración de Slammiversary, pueden entender no sea precisamente la mejor publicidad para el evento.

Y dichas bajas, avancen o no una venta de la empresa (considerando el currículo que presenta Silva, vía muy realista), evidencian la pasividad de los responsables de TNA mientras WWE y AEW se afianzan como los dos gigantes de la industria. Que a Silva se le escapara una sonrisa ante las palabras de Maclin tal vez no sea un detalle menor.

Veámoslo por el lado positivo. Mencioné la salida de Dreamer, y ciertamente esta podría resultar beneficiosa para el producto. Según varios medios, TNA espera que la cultura tras bambalinas mejore con su rescisión. Veremos pues si Slammiversary, primer PPV de la empresa en dos años sin Dreamer al frente del apartado creativo, nos muestra algunos indicios de una nueva ¿era?, aunque parece demasiado pronto.

De primeras, el presumible estelar de Slammiversary 2026, donde Mike Santana pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial TNA ante Nic Nemeth, luce bastante marcado por el convulso contexto. Como comenté, la marcha de Santana puede ser inminente, con su actual contrato concluyendo el próximo mes. De haber un cambio de monarca, la lógica invita a pensar en una cita notoria y Nemeth se antoja la opción socorrida. Ya ostentó la presea entre julio de 2024 y enero de 2025, dejando varias defensas de calidad y ahora su rol encajaría bien en un punto transicional antes de la entrada en escena de algún sucesor que ya, entonces sí, protagonizase un reinado extenso. El problema es que TNA no ha construido a ningún otro aspirante creíble durante los últimos meses, a excepción de Leon Slater… quien también se rumorea dejará el barco. Al menos, este Santana vs. Nemeth supone un emparejamiento fresco entre dos buenos gladiadores. Bajo reciente entrevista con ‘Undisputed’, Santana aseguró que él y Nemeth querían demostrar que lo más importante es lo que ocurre dentro del ring. Amén.

Ricky Sosa posee hechuras de campeón mundial, pero desde su firma en marzo no ha hecho nada relevante. Su primer combate de relativo peso pasa por Slammiversary 2026, midiéndose a Eric Young en el pre-show (denominado «Countdown»). Es de recibo la victoria del neerlandés. Con todo lo que se promocionó su llegada, TNA debe esmerarse con Sosa en pos de evitar otro fracaso europeo como el de Dani Luna o Myla Grace, gladiadoras que podían haber liderado la división de las Knockouts durante años. O al menos, hasta una inevitable marcha a WWE/AEW, claro.

TNA sabe sacar cierto provecho, eso sí, de nombres que se hicieron célebres en el gigante estadounidense. Recicladero, dirán algunos. Oportunidad para demostrar su valía, diremos los desprejuiciados. Pese a que tal estrategia, ya analizada hasta la saciedad, se demuestra a la larga perjudicial cuando quieres construir una identidad propia, sería absurdo negar el buen trabajo de Mustafa Ali con su «gimmick» de politicucho, que no deja de lado la habilidad «in-ring» que lo caracteriza, o el regreso de los Hardy a su «Broken Universe» como particulares pasadores de estafeta para The Righteous. Ali se jugará el Campeonato Internacional TNA mediante reto abierto (hay rumores de que un ex-WWE, ¡sorpresa!, recogería el guante), mientras Matt y Jeff intentarán recuperar las correas de parejas en un «ladder match» contra The System (actuales campeones), The Righteous y The Great Hands.

No puede decirse lo mismo de Léi Yǐng Lee y Xia Brookside. La primera soporta un manejo muy limitante; viniendo de una chusca rivalidad con Arianna Grace por la que acabó de recuperar el Campeonato Mundial Knockouts y conjuntando ahora una con Brookside donde la nueva rudeza de esta hace prever que el duelo esté salpicado de ardides. En términos generales, visible si echamos un vistazo a cuáles son los puntos femeniles de Slammiversary 2026 (el otro es una defensa de los cinturones de duplas con The Elegance Brand, Rosemary y Allie), las «Knockouts» se encuentran actualmente en uno de los momentos más bajos de los últimos años. Y no por la calidad de Lee y Cía, sino por la inoperancia de sus programadores.

El combate que mayores expectativas suscita es el que más apela a la identidad de TNA. Tómenlo como crean oportuno. Por quincuagésima sexta vez, la compañía dispone un Ultimate X y reúne a una nómina de participantes prometedora: Cedric Alexander (como Campeón de la División X), Leon Slater, Frankie Kazarian, Mr. Elegance, Fabian Aichner, KC Navarro y el célebre añadido de Amazing Red.

Quince años atrás, durante el PPV Destination X, Red disputó la que hasta hoy constituiría su última lucha con TNA. Y efectivamente, fue una Ultimate X. Merecido tributo y guiño a una época en la que TNA no se conformaba sólo con mirar.

► Cartel

[Countdown to Slammiversary]