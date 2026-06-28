Unagi Sayaka Produce: Resultados «Unagi Kabuki 3rd Anniversary»

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para «Unagi Kabuki 3rd Anniversary«, función que conmemoró tres años de eventos producidos por Unagi Sayaka de forma independiente.

► «Unagi Kabuki 3rd Anniversary»

Unagi Sayaka luchó tres veces en su propio espectáculo de aniversario, y la noche terminó con lágrimas, un re-debut y una emotiva bienvenida a casa. Se celebró el tercer aniversario de Unagi Kabuki Co., Ltd., donde se desempeña como presidenta.

En un caótico encuentro, el equipo de Minoru Suzuki y Unagi Sayaka venció a Shin Meiko Satomura y Kuroshio TOKYO Japan después de que Unagi aplicara su movimiento Jyomon Toppa sobre Satomura.

T-Hawk y Fuminori Abe establecieron una poderosa alianza en la que se impusieron a Seigo Tachibana y Junjie.

La aguerridas Ryo Mizunami y Rina Yamashita doblegaron a Honori Hana y Azusa Inaba en un duelo donde impusieron sus condiciones.

El evento principal tuvo el verdadero peso de la noche. Unagi hizo equipo con Hikari Noa para medirse a Mayumi Ozaki y Kakeru. La reñida batalla se prolongó más allá de los 15 minutos, con Unagi fuera de combate por el ataque de niebla de Ozaki. Hikari luchó con notable resistencia, incluso atrayendo un ataque de distracción de la oponente sobre Ozaki, pero Unagi no pudo recuperarse a tiempo para salvarla. El Tequila Sunrise de Ozaki finalmente cubrió a Hikari, negándole una victoria.

El resultado apenas importó comparado con lo que sucedió después. Unagi tomó el micrófono, lanzó algunas pullas a sus oponentes y luego le dio la bienvenida a Hikari Noa con lágrimas en los ojos. Una Hikari llorosa respondió de la misma manera. Hikari inmediatamente solicitó unirse al Equipo Reiwa Pa-Pa-Pa. Entonces Misa Kagura, la interrumpió y le propuso una lucha individual para poner a prueba su determinación, asegurando un enfrentamiento para el evento del Shinkiba 1ST RING para el 8 de agosto. Unagi puso el broche de oro con su característica ambición. «¡Me convertiré en el luchador definitivo, de esos a los que los fans siguen sin importar a qué empresa vaya!». Luego llegó su inconfundible grito de «¡Gyan!», y el telón cayó sobre el glorioso caos.

Los resultados completos son:

Sayaka Unagi Produce «UNAGI KABUKI 3RD ANNIVERSARY ~ MORE CRAZY THAN EATING 3 MEALS A DAY», 21.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,066 Espectadores

1. Papapa Reiwa Party vs. ZAMAS Army: Daria Abe, Margaret Tachibana y Tateba Soyaku Kurumi vencieron a Sayaka Unagi, Misa Kagura y Rina Amikura (13:03) con un ZAMAS Hammer de Tachibana sobre Unagi.

2. Since it’s the 3rd anniversary, don’t you dare switch places!: Daisuke Sekimoto venció a Kuroshio TOKYO Japan (9:24) con un Diving Body Press.

3. The Return of Shin Meiko Satomura: Minoru Suzuki y Sayaka Unagi vencieron a Shin Meiko Satomura y Kuroshio TOKYO Japan (16:24) con la Jyomon Toppa de Unagi sobre Satomura.

4. Who’s going to lean the most this summer!: T-Hawk y Fuminori Abe vencieron a Seigo Tachibana y Junjie (12:09) con un Backslide de Abe sobre Junjie.

5. Ryo Mizunami y Rina Yamashita vencieron a Honori Hana y Azusa Inaba (15:10) con un Diving Guillotine Drop de Mizunami sobre Hana.

6. Unagi Kabuki 3rd Anniversary y Hikari Noa Return Match: Mayumi Ozaki y Kakeru vencieron a Sayaka Unagi y Hikari Noa (21:53) con un Fisherman Buster de Ozaki sobre Noa.