Road Dogg surge como posible reemplazo de Tommy Dreamer en TNA

La reciente salida de Tommy Dreamer de TNA Wrestling ya empezó a hacer que suenen movimientos dentro de la empresa. Ahora, un nuevo reporte indica que la empresa ya estaría valorando posibles candidatos para cubrir el vacío que dejó una de sus figuras más importantes a nivel creativo.

De acuerdo con Fightful Select, una de las primeras personas mencionadas dentro de la industria para asumir responsabilidades en TNA sería Road Dogg, veterano de WWE y miembro del Salón de la Fama.

► Road Dogg aparece como candidato para TNA

Según el informe, fuentes relacionadas con la industria señalaron a Fightful que el nombre de Road Dogg comenzó a sonar dentro de TNA prácticamente desde que se confirmó la salida de Dreamer.

Por el momento no existe información que indique negociaciones formales o un acuerdo inminente entre ambas partes. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre haya surgido tan rápido demuestra el prestigio que mantiene dentro del negocio.

Road Dogg cuenta con una amplia experiencia detrás de cámaras gracias a los diversos cargos creativos que desempeñó en WWE durante los últimos años.

► La salida de Tommy Dreamer abrió una vacante importante

Tommy Dreamer anunció oficialmente su salida de TNA el pasado miércoles, poniendo fin a una etapa en la que fue una pieza importante tanto frente a las cámaras como en la estructura creativa de la empresa.

Durante años, Dreamer ayudó en la construcción de historias, desarrollo de talento y producción de eventos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes dentro de la compañía.

Su salida obliga ahora a TNA a reorganizar varias áreas operativas y creativas.

► Road Dogg Un creativo con experiencia en WWE

Por su parte, Road Dogg finalizó recientemente su etapa más reciente en WWE. El miembro de D-Generation X se desempeñó como guionista principal de SmackDown y ocupó distintos cargos dentro del equipo creativo de la empresa durante más de una década.

Su salida fue anunciada en marzo, lo que lo convierte en una opción disponible para otras compañías interesadas en reforzar sus estructuras creativas.