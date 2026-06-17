Tommy Dreamer anuncia su salida de TNA: «Todas las relaciones llegan a su fin»

Tommy Dreamer reveló este martes en el programa Busted Open Radio que ha puesto fin a su relación laboral con TNA Wrestling, empresa con la que colaboraba desde 2018 en múltiples frentes: como talento en pantalla, productor, ejecutivo de relaciones con talento y miembro del equipo creativo.

► Una salida de mutuo acuerdo

El veterano luchador detalló que platicó con el presidente de TNA, Carlos Silva, y que ambas partes acordaron separar sus caminos de manera amistosa:

“Todas las relaciones llegan a su fin. Tuve una gran conversación con Carlos Silva. TNA y yo ya no estamos en una relación. Acordamos mutuamente separar caminos. Es difícil. Le he dado tanto de mi vida a esa empresa. No tengo mala voluntad ni rencor. Quería sobrevivir y ser lo mejor que pudiera ser. Era un trabajo de 24 horas, y lo tuve durante diez años. Todo llega a su fin. Sé que estaré bien. Espero que TNA esté bien. No hay problemas ni rencores. Por ahora, simplemente necesitamos tomarnos un descanso».

La última lucha de Dreamer con TNA fue en Border Wars, el 25 de mayo de 2025. Antes de eso, había perdido el Campeonato de Medios Digitales Impact ante Crazy Steve, en Hard to Kill 2024. Sin embargo, se mantiene muy activo en el circuito independiente.

La partida de Dreamer se suma a una seguidilla de salidas de alto perfil que ha experimentado TNA en los últimos tiempos, entre ellas las de Tessa Blanchard, Steve Maclin, Myla Grace, Steph de Lander, Mance Warner y Dani Luna. El número de salidas en tan poco tiempo invita a preguntarse si hay un patrón detrás de la reestructuración que está viviendo la empresa.