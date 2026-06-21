Anthem pediría por TNA Wrestling hasta 50 millones de dólares

Una nueva filtración pone cifras concretas sobre la mesa en torno a una posible venta de TNA Wrestling. De acuerdo al ejecutivo de medios y estratega de negocios que usa el seudónimo de «Blake Avignon», Len Asper, directivo de Anthem Sports & Entertainment (propietaria de TNA), habría fijado un piso de 30 millones de dólares para una posible venta de la empresa, aunque su precio preferido estaría en un rango de entre 40 y 50 millones de dólares.

► ¿Por qué el precio es tan alto?

De acuerdo con el reporte, esa prima en el precio refleja deuda tóxica en los libros de Anthem que cualquier comprador tendría que absorber. No se trata, por tanto, de una valoración basada únicamente en los contratos de TV ni en el elenco de la empresa, sino que incluye pasivos financieros heredados de la gestión de Anthem.

Otro factor que sustenta esa cifra es el acuerdo televisivo de TNA con AMC, que incluye dinero garantizado más años de opción que podrían elevar su valor a futuro. AMC también posee un derecho de tanteo (right of first refusal) sobre la próxima negociación de derechos de transmisión de TNA. Ese derecho de tanteo es, según el reporte, el verdadero punto delicado del asunto: cualquier comprador no estaría únicamente adquiriendo TNA Wrestling, sino también un acuerdo televisivo que no controlaría por completo a futuro. Los ingresos garantizados de AMC por sí solos llevarían a Asper a buena parte de su piso de 30 millones de dólares.

► El antecedente de 2024

El reporte también recuerda un episodio relevante: en 2024, un grupo encabezado por Scott D’Amore ofreció aproximadamente 10 millones de dólares por la empresa, incluyendo la asunción de las deudas de TNA, lo que valoraba a la compañía entre 7 y 12 millones de dólares. Anthem rechazó la oferta de manera categórica, sin presentar ninguna contraoferta.

La brecha entre aquella oferta y las cifras que ahora se manejan es notable, y la pregunta que queda abierta es si ese salto responde a un crecimiento real del negocio —impulsado por el acuerdo con AMC, negociaciones internacionales y mayores ingresos por patrocinios— o si Asper está apostando a que el mercado ha cambiado más de lo que en realidad lo ha hecho. Por el momento, no hay ninguna negociación de venta inminente.