Kris Statlander vence a Mina Shirakawa y avanza al Survival of the Fittest

En una lucha clasificatoria para el Survival of the Fittest que coronará a una nueva Campeona TBS, Kris Statlander logró imponerse a Mina Shirakawa en un combate que tuvo momentos de gran intensidad.

► Momentos clave

Mina Shirakawa tomó la iniciativa al atrapar a Kris Statlander con candado. Aunque Statlander logró liberarse, Mina insistió con la misma estrategia para mantener el control. Mina aplicó un bulldog y luego esquivó un golpe en el esquinero antes de volver a llevarla a la lona. Posteriormente, Mina logró un Tornado DDT por encima de las cuerdas, enviándola al exterior del ring. Sin embargo, Statlander reaccionó atrapando a Mina en la cuerda superior y la castigó al dejar caer su hombro contra el borde del ring.

Mina derribó a Statlander y la castigó con un DDT desde la cuerda superior, consiguiendo una cuenta de dos. Statlander respondió con una Pump Kick frontal a la cara y un lariat para recuperar el control. Mina intentó aplicar el Glorious Driver, pero Statlander lo bloqueó y respondió con una potente patada seguida de una cuenta de dos. Statlander buscó el Saturday Night Fever, pero Mina la sorprendió con una rodada a espaldas que estuvo cerca de darle la victoria.

En los instantes finales, ambas intercambiaron intentos de coberturas rápidas hasta que Kris Statlander revirtió una de estas, logrando una rodada a espaldas y consiguió la cuenta de tres. Kris Statlander derrotó a Mina Shirakawa y avanzó al combate Survival of the Fittest para determinar a la nueva Campeona TBS.