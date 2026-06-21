The Hurt Syndicate aplasta a Warren Johnson y Zach Mason

En un combate que duró apenas unos minutos, The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) demostraron su superioridad al derrotar de manera contundente a Warren Johnson y Zach Mason.

► Momentos clave

Bobby Lashley ofreció un apretón de manos al inicio del combate, pero fue sorprendido cuando Johnson lo abofeteó. Mason y Johnson intentaron atacar en conjunto a Lashley, pero fueron rápidamente derribados por la fuerza de sus oponentes. Shelton Benjamin recibió el relevo e inmediatamente tomó el control del combate, castigando a Johnson con un súplex, seguido de un rodillazo y una poderosa patada frontal a la cara para mantener la ventaja.

Bobby Lashley volvió a ingresar al combate y remató a Johnson con una spear. Lashley realizó la cobertura y consiguió la cuenta de tres para darle una rápida victoria a su equipo.