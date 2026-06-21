The Young Bucks y Jack Perry vencieron a The Lethal Twist

En un combate que mantuvo al público al borde de su asiento, Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry lograron imponerse a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson.

► Momentos clave

Matt Jackson, Nick Jackson y Jack Perry tomaron el control desde el inicio con ataques combinados sobre Blake Christian, mientras Perry también castigó a Jay Lethal fuera del ring. The Lethal Twist reaccionó cuando Lee Johnson derribó a Matt Jackson y Blake Christian conectó patadas voladoras sobre Perry, iniciando una larga ofensiva sobre él. Lethal atrapó a Perry con una cruceta. Perry logró recuperarse al derribar a Lee Johnson y consiguió el relevo para Matt Jackson, quien ingresó encendido y limpió la casa contra sus rivales.

The Young Bucks ejecutaron varios movimientos en equipo, incluyendo una combinación aérea sobre Blake Christian, pero Lee Johnson evitó la cuenta de tres. Lee Johnson y Blake Christian respondieron derribando a ambos Bucks, mientras Matt y Nick contraatacaron aplicando sharpshooters al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Perry atrapó a Lethal con el Snare Trap. Jay Lethal logró recuperarse y conectó una Lethal Combination a Perry. Luego, junto a sus compañeros, neutralizó momentáneamente a The Young Bucks.

Lethal sorprendió al conectar una doble Lethal Injection sobre Matt y Nick Jackson, lo que los fans ovacionaron mucho, seguida de un ataque aéreo sobre Perry, aunque no consiguió la victoria. En los momentos finales, The Young Bucks organizaron una Superkick Party sobre Jay Lethal. Después, lanzaron a Perry por encima de las cuerdas para que conectara un rodillazo sobre Lethal. El final llegó cuando Perry remató con un moonsault sobre Lethal y Blake Christian, mientras dentro del ring Matt y Nick Jackson aplicaron el TK Driver a Lee Johnson para obtener la victoria.