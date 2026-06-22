Cómo ver TNA Slammiversary 2026

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TNA Slammiversary 2024

La vigesimosegunda edición de Slammiversary, principal cita del calendario anual de TNA junto con Bound For Glory, llega este domingo 28 de junio desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Slammiversary 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

tnawrestling.com

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 2 PM
Madrid (España) – 10 PM
Santiago (Chile) – 4 PM
Buenos Aires (Argentina) – 5 PM
Bogotá (Colombia) – 3 PM

Asunción (Paraguay) – 5 PM
Belmopán (Belice) – 2 PM
Caracas (Venezuela) – 4 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 2 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 3 PM
La Habana (Cuba) – 4 PM
La Paz (Bolivia) – 4 PM
Lima (Perú) – 3 PM
Managua (Nicaragua) – 2 PM
Montevideo (Uruguay) – 5 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 4 PM
Quito (Ecuador) – 3 PM
San José (Costa Rica) – 2 PM
San Juan (Puerto Rico) – 4 PM
San Salvador (El Salvador) – 2 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 4 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 2 PM

 

[Countdown To Slammiversary]

Ciudad de México (México) – 1 PM
Madrid (España) – 9 PM
Santiago (Chile) – 3 PM
Buenos Aires (Argentina) – 4 PM
Bogotá (Colombia) – 2 PM

Asunción (Paraguay) – 4 PM
Belmopán (Belice) – 1 PM
Caracas (Venezuela) – 3 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2 PM
La Habana (Cuba) – 3 PM
La Paz (Bolivia) – 3 PM
Lima (Perú) – 2 PM
Managua (Nicaragua) – 1 PM
Montevideo (Uruguay) – 4 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 3 PM
Quito (Ecuador) – 2 PM
San José (Costa Rica) – 1 PM
San Juan (Puerto Rico) – 3 PM
San Salvador (El Salvador) – 1 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 1 PM

 

 

► Luchas anunciadas

tnawrestling.com

 

 

► Medios de seguimiento

  • TNA+, Claro Sports
  • Countdown To Slammiversary: TNA+, redes sociales de TNA

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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