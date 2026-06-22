Cómo ver TNA Slammiversary 2026

La vigesimosegunda edición de Slammiversary, principal cita del calendario anual de TNA junto con Bound For Glory, llega este domingo 28 de junio desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Slammiversary 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 2 PM
Madrid (España) – 10 PM
Santiago (Chile) – 4 PM
Buenos Aires (Argentina) – 5 PM
Bogotá (Colombia) – 3 PM
Asunción (Paraguay) – 5 PM
Belmopán (Belice) – 2 PM
Caracas (Venezuela) – 4 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 2 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 3 PM
La Habana (Cuba) – 4 PM
La Paz (Bolivia) – 4 PM
Lima (Perú) – 3 PM
Managua (Nicaragua) – 2 PM
Montevideo (Uruguay) – 5 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 4 PM
Quito (Ecuador) – 3 PM
San José (Costa Rica) – 2 PM
San Juan (Puerto Rico) – 4 PM
San Salvador (El Salvador) – 2 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 4 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 2 PM
[Countdown To Slammiversary]
Ciudad de México (México) – 1 PM
Madrid (España) – 9 PM
Santiago (Chile) – 3 PM
Buenos Aires (Argentina) – 4 PM
Bogotá (Colombia) – 2 PM
Asunción (Paraguay) – 4 PM
Belmopán (Belice) – 1 PM
Caracas (Venezuela) – 3 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2 PM
La Habana (Cuba) – 3 PM
La Paz (Bolivia) – 3 PM
Lima (Perú) – 2 PM
Managua (Nicaragua) – 1 PM
Montevideo (Uruguay) – 4 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 3 PM
Quito (Ecuador) – 2 PM
San José (Costa Rica) – 1 PM
San Juan (Puerto Rico) – 3 PM
San Salvador (El Salvador) – 1 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 1 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Nic Nemeth
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. Xia Brookside
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE ESCALERAS: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) vs. The Hardys vs. The Righteous (Vincent y Dutch)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (Heather By Elegance y M By Elegance) (c) vs. Rosemary y Allie
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, ULTIMATE X: Cedric Alexander (c) vs. Leon Slater vs. Amazing Red vs. Frankie Kazarian vs. Mr. Elegance vs. Fabian Aichner vs. KC Navarro
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. ?
- Moose vs. Eddie Edwards
- Eric Young vs. Ricky Sosa
► Medios de seguimiento
- TNA+, Claro Sports
- Countdown To Slammiversary: TNA+, redes sociales de TNA