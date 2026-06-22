AJ Styles compara la WWE actual con la de Vince McMahon

AJ Styles, miembro del Salón de la Fama de la WWE, se unió a la WWE en 2016 tras una carrera exitosa en TNA, debutando en el Royal Rumble de ese año. Styles pasó una década de su carrera en la compañía, la mayor parte del tiempo trabajando bajo las órdenes del entonces presidente Vince McMahon, hasta que TKO se hizo cargo en septiembre de 2023 luego de que se concretara el proceso de venta.

► AJ Styles agradece a Vince McMahon

Evidentemente, hasta su retiro AJ Styles logró trabajar y conocer cómo era la WWE con Vince McMahon y con el nuevo régimen impuesto por TKO, y durante un episodio reciente de su podcast «Phenomenally Retro» el miembro del Salón de la Fama WWE comentó que, bajo la dirección de McMahon, disfrutaba de la facilidad con la que siempre obtenía una respuesta cuando la necesitaba, resaltando que el ex mandamás de la WWE le gustara estar al tanto de todo y apreció que le dio una oportunidad de trabajar para él.

«Una vez le dije que estaba intentando adivinar su opinión sobre algo. Me respondió: ‘No hagas eso. No puedes adivinar mi opinión’. Las cosas eran diferentes. Siento que los chicos se movían un poco más tímidos cuando Vince estaba al mando. Ahora, pueden expresar sus opiniones con más libertad y hacer preguntas sin que les griten… No creo que haya tanta microgestión como antes, lo cual es bueno.»

«No fue ni bueno ni malo trabajar para Vince. Me dio la oportunidad de ser AJ Styles en la WWE y dos veces Campeón Mundial de Peso Completo, así que ¿de qué me voy a quejar? No salíamos juntos después del trabajo, se lo aseguro».