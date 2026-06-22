AJ Lee: “Mi salud mental era mi principal preocupación al volver a WWE”

AJ Lee ha vuelto a hablar sobre uno de los factores más importantes que influyeron en su decisión de regresar a la WWE en 2025: la protección de su salud mental. La ex Campeona Intercontinental WWE reveló recientemente que sostuvo conversaciones directas con Triple H y Nick Khan antes de aceptar su retorno a la empresa, y aseguró que ambos jugaron un papel fundamental para darle confianza en esta nueva etapa.

Las declaraciones surgieron durante su participación en el programa State of Mind with Maurice Benard, donde habló sobre las diferencias entre el entorno actual de WWE y el que conoció durante su primera etapa como luchadora. Como informamos previamente en SuperLuchas, AJ Lee admitió días atrás que una de sus mayores preocupaciones era volver a estar bajo los reflectores después de una década alejada de la lucha libre profesional.

► AJ Lee destaca el apoyo de Triple H y Nick Khan

De acuerdo con declaraciones recogidas por SEScoops, AJ Lee explicó que la salud mental fue el tema principal durante las conversaciones que sostuvo con la directiva de WWE antes de firmar su regreso.

“Mi salud mental era mi principal preocupación al volver. Estaba muy nerviosa por regresar. Tuve conversaciones muy honestas con Triple H y con Nick Khan. Fueron muy protectores con mi salud mental y se aseguraron de que hubiera medidas para cuidarla. Eso significó mucho para mí.”

La luchadora señaló que la empresa actual muestra una actitud mucho más abierta hacia el bienestar de los talentos que la que existía durante la primera parte de su carrera. Según explicó, años atrás muchos luchadores sentían que debían ocultar lesiones o problemas personales por temor a perder oportunidades dentro de la compañía.

► Un cambio cultural dentro de WWE

Las declaraciones de AJ Lee coinciden con otros comentarios recientes en los que reveló que incluso incorporó protecciones relacionadas con la salud mental dentro de su contrato con WWE, algo que consideró impensable durante su primera etapa en la empresa.

Desde su regreso en septiembre de 2025, AJ Lee se mantuvo como una figura importante de la programación de WWE y protagonizó una extensa rivalidad con Becky Lynch. Aunque actualmente no forma parte de las historias televisivas de manera regular, diversos reportes han indicado que la puerta permanece abierta para futuras apariciones.

Más allá de su futuro dentro del ring, las palabras de AJ Lee reflejan los cambios que, según su propia experiencia, ha implementado WWE en materia de salud mental y bienestar de los talentos, un aspecto que terminó siendo determinante para que aceptara regresar después de más de diez años alejada de la compañía.