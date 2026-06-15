AJ Lee temía que su regreso a WWE afectara su salud mental

Tras casi una década fuera de la lucha libre, AJ Lee regresó a la WWE el 5 de septiembre de 2025 en SmackDown, donde se enfrentó a Becky Lynch y la dejó fuera de combate antes de alzarse con el Campeonato Intercontinental Femenil. Este regreso la llevó a aparecer durante varios meses en la televisión de la WWE, hasta que perdió el título ante Lynch en WrestleMania 42 el pasado mes de abril. Si bien algunos informes indican que actualmente no tiene programadas apariciones, la WWE no descarta su posible regreso en el futuro.

► AJ Lee y su batalla con la salud mental

En una entrevista con STATE OF MIND, AJ Lee se sinceró y comentó que una de sus mayores preocupaciones era volver a estar en el centro de atención y lidiar con la presión que implica volver a luchar en la WWE, explicando que su último año en la lucha libre fue extremadamente difícil tras bambalinas. Aunque los fans la veían como una campeona en la cima del mundo, ella afirmó que su salud mental estaba en su peor momento, y decidió dar el paso al costado.

«Tenía mucho miedo de volver a estar en el centro de atención y luchar de nuevo».

«Mi último año luchando —ya hablamos de eso en el último podcast— estaban pasando muchas cosas en mi vida, tenía todas las miradas puestas en mí, y era una actuación de alto riesgo y con mucha presión. Mi mente estaba en su peor momento cuando parecía que estaba en la cima del mundo, era campeona y todo eso».

“Después de diez años cuidándome y sintiéndome mejor que nunca, de repente me dicen: ‘Bueno, ahora vuelvo a la lucha libre’. Tenía mucho miedo. Pensaba: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa presión?”.

“Sin embargo, me sentí muy orgullosa de mí misma porque pensé: ‘¡Ahora tengo las herramientas!’. Si me despierto con ansiedad o estoy ansiosa entre bastidores antes de salir al ring, sé cómo manejarla”.