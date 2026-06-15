Mundial 2026: Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador sorpresivamente

Por el Grupo E, Costa de Marfil venció de forma agónica 1-0 a Ecuador en el debut de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

► Así fue la inesperada victoria de Costa de Marfil vs. Ecuador

El partido se disputó desde el Estadio de Filadelfia, cuyo nombre comercial es el Lincoln Financial Field, en donde en 2024, WWE realizó WrestleMania 40, un histórico evento en donde, en la Noche Uno, The Rock y Roman Reigns vencieron a Cody Rhodes y Seth Rollins.

Y en la Noche Dos, Cody Rhodes por fin completó su historia y venció a Roman Reigns para ganar el Campeonato Indisputable WWE, en un momento que se recordará para siempre en la historia de WWE.

Desde el estadio de la mítica WrestleMania 40, en donde Cody Rhodes venció sorpresivamente a Roman Reigns, Costa de Marfil logró una inesperada victoria ante Ecuador.

Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, tuvo las mejores opciones del primer tiempo: dos fuertes remates al travesaño, el palo superior de la portería, que fue su gran verdugo, pues le impidieron abrir el marcador y aumentar la diferencia. Hubiera sido otra la historia.

En la segunda parte, el juego se puso más físico y los africanos se impusieron. Yan Diomandé fue el hombre del partido.

Cuando parecía que la suerte estaba echada, al minuto 90, Wilfried Singo, defensor de Costa de Marfil, corrió por la banda derecha y lanzó un gran centro para que Amad Diallo rematara, como si se tratara de un penalti en movimiento, y así aseguró una sorpresiva victoria para los Elefantes.

Algo, tal vez, injusto, pues Ecuador hizo más por el partido y merecía la victoria, o al menos, un empate. Sin embargo, Ecuador se perfila como una de las selecciones sorpresa para este Mundial, si la suerte los acompaña.