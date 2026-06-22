Eric Bischoff cree que TNA está «un paso más cerca de la tumba»

Eric Bischoff considera que TNA Wrestling está “un paso más cerca de la tumba” debido a las decisiones que está tomando actualmente la empresa. El exejecutivo de WCW ofreció su crítica durante su podcast 83 Weeks, donde profundizó en lo que considera una falta de visión televisiva dentro de la actual dirección creativa de la empresa.

Bischoff fue directo al describir su preocupación por el rumbo que está tomando TNA. Aclaró que su crítica nace de un deseo genuino de que la empresa tenga éxito, no de querer verla fracasar:

“Veo lo que está pasando en TNA y, para mí, está un paso más cerca de la tumba. No estoy en su contra. Quiero que tengan éxito. La competencia es buena para la industria. Pero cuando veo algunas de las decisiones que se están tomando, simplemente niego con la cabeza”.

► Liderazgo y narrativa televisiva, los puntos débiles

Cabe señalar que, recientemente, se reportó que Anthem estaría buscando hasta 50 millones de dólares por la venta de TNA. Bischoff señaló al liderazgo y al área creativa como los puntos en los que, considera, la empresa debería mejorar, argumentando que se necesita gente que entienda cómo construir contenido para televisión, no solo armar luchas:

“Necesitas gente que entienda de televisión. Necesitas gente que entienda cómo contar historias para televisión, no solo armar luchas. No se trata solo de presentar buenas luchas. Tienes que crear televisión convincente que le dé a la gente una razón para volver la próxima semana.

“La audiencia ha cambiado. El negocio ha cambiado. La forma en que la gente consume contenido ha cambiado. Tienes que adaptarte a esa realidad”.

► «Espero que lo resuelvan»

A pesar del duro veredicto, Bischoff reiteró que le gustaría ver a TNA crecer en lugar de colapsar:

“Espero que lo resuelvan. Espero que encuentren a la gente correcta y tomen las decisiones correctas, porque me encantaría verlos crecer. Pero, desde donde estoy sentado hoy, no me gusta la dirección”.