Este domingo 28 de junio viviremos algo inédito en la lucha libre «mainstream». Por primera vez, tres citas de tres grandes promotoras estadounidenses comparten jornada: Slammiversary, The Great American Bash y Forbidden Door. Inusualmente, TNA y WWE NXT celebran show el último día de la semana, cuando lo habitual es que la primera lo haga un viernes y la segunda un sábado. Y se diría que Forbidden Door tiene bastante que ver en ello.

Si bien Slammiversary tiene previsto iniciar a las 4 pm ET, The Great American Bash y Forbidden Door convergerán sobre la misma franja horaria. Nunca antes la contraprogramación de WWE (y su aliada TNA) había sido tan procaz. Y nunca antes, AEW y sus socias habían lucido tan cohesionadas. O más bien, conglomeradas.

Aunque AEW marca terreno de nuevo, con cinco luchas «propias» de 11 (incluyendo el «Buy In»), estamos ante una ligera mejora respecto a 2025. La anterior entrega de Forbidden Door se presentó envuelta en críticas hacia la excesiva presencia de los Élite, con ocho combates «propios» de 13 (incluyendo el «Buy In») y la sensación de que, más que un evento conjunto, se trataba de un evento de AEW donde NJPW acudía como invitada.

Ahora, se hace más palpable no ya la presencia de New Japan, sino del CMLL y Stardom. Aparte de las implicaciones de Olympia (buscando junto a Thunder Rosa el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW que ostentan Divine Dominion) y Maika (yendo contra Skye Blue por optar al Campeonato TBS) en el «Buy In», dos de los presumibles «highlights» del cartel principal de Forbidden Door tienen a Starlight Kid y El Sky Team de protagonistas.

Con el bagaje de Thekla en Stardom, era poco menos que obligatorio concederle una defensa prominente, pues la narrativa de su choque contra Starlight Kid por el Campeonato Mundial Femenil AEW se contaba sola. De resultas, el punto que mejor representa el concepto de Forbidden Door y el único construido sobre suelo nipón. Una semana atrás, durante el show The Conversion, Thekla reapareció por sorpresa en Stardom y volvió a atacar al pobre Taro Okada hasta que Kid hizo el salve. Entre tanta preponderancia masculina, manierismo habitual ya de AEW, esta lucha supondrá un soplo de aire fresco y supongo, el descubrimiento definitivo de Kid para el público estadounidense.

En el extremo opuesto de construcción, Místico y Máscara Dorada se medirán a The Young Bucks y el tándem Shingo Takagi & Titán; integrantes de Unbound Co. Titán, apuntemos, tiene contrato con el CMLL, por lo que en total, tres gladiadores de la empresa mexicana competirán aquí. Puro ars gratia artis que igualmente potencia el leitmotiv de Forbidden Door. Intrigante que Místico y Máscara Dorada lleguen como recién coronados Campeones Mundiales de Parejas ROH. ¿Se interrumpirá la candencia del Sky Team en pos de que los Bucks salgan ganadores y tomen impulso de cara a All In?

Mientras, los choques directos AEW vs. NJPW elevan la apuesta. Sobre todo por la suerte de «Deam Match» entre Kenny Omega y Zack Sabre Jr. (sólo existe un precedente en forma de mano a mano, casi ocho años atrás, durante el G1 Climax), representantes estos de la última era dorada del «King of Sports», cada vez más lejana; algo que se evidenció con la reciente entrega de Dominion. Será difícil que New Japan vuelva a reunir a una generación tan excelsa de competidores como la que hace ahora una década deslumbraba al mundo. Omega y ZSJ querrán recordárnoslo.

Alguien con la intención de llevarse el pasado por delante, Shota Umino, estrenará su estatus de Campeón Global de Peso Completo IWGP en duelo contra PAC, cuya pertenencia a los Death Riders, grupo que lidera Jon Moxley, otrora mentor de Umino, aportará una interesante narrativa. Tras vencer a Claudio Castagnoli en Wrestle Dynasty, PAC tal vez sea el paso previo para una revancha contra Moxley, con quien Umino guarda cuentas pendientes desde que «Shooter» censurara la actitud del grupo por provocar el retiro de Bryan Danielson.

Ya hablando de los encuentros que se ciñen al universo AEW, Tony Khan y Cía han sabido justificar su abundancia. Empezando por un inédito Jon Moxley vs. Bandido con el Campeonato Continental en liza. Siempre es alentador ver luchar a «el Más Buscado», quien durante lo que llevamos de 2026 ha competido más para el CMLL que para AEW. No estaría mal su victoria en vistas a una saga con Moxley que desemboque sobre Grand Slam Mexico (5 de agosto).

Menos estimulante se antoja la defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW por parte de Adam Copeland y Christian Cage ante David Finlay y Clark Connors, demasiado referencial al éxito de los canadienses en WWE: todo lo que huela al otrora Imperio McMahon sólo minará la identidad propia de AEW. Como comenté en la review de Double or Nothing 2026, el panorama «tag team» debe renovarse, y un equipo cuyos componentes suman 104 años deberían servir de impulsores. Imagino que hasta All In, habrá Cope & Cage para rato.

Y entre estos puntos «All Elite» andará el «main event», que según promociona la empresa, será triple: un «Steel Cage» con el Team MJF yendo contra el Team Briscoe y las finales de los torneos de la Owen Hart Foundation, con Will Ospreay contra Swerve Strickland y Mercedes Moné contra Maya World.

Atractivo a la par que extraño ese combate multitudinario, que de cerrar el show supondría la segunda vez de forma consecutiva que Forbidden Door baja el telón presentando las hostialidades dentro de una jaula de acero. Sin oros en liza, a cambio Mark Briscoe obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW de MJF si su equipo de conglomerados sale vencedor. Cualquiera se preguntaría por qué no programar un MJF vs. Briscoe con la presea sobre la mesa, pero seguramente Redemption, nuevo PPV de AEW previsto para el 26 de julio, sea la respuesta.

La culminación de la Owen Hart Cup presenta dos duelos de previsible resultado, factor que no es óbice para considerarlos interesantes. Will Ospreay, en teoría, se redimirá de su derrota contra Swerve Strickland dos años atrás, encaminándose de manera definitiva hacia All In, donde parece destinado a ganar el Campeonato Mundial AEW. Sobra decir que la combinación Ospreay + Strickland es un seguro de vida y como sucedió el año pasado en Double or Nothing, esta final debería suponer el culmen de Forbidden Door.

Aún más predecible a priori parece el triunfo de Moné, pero mediante una lucha que se diría más provechosa. Maya World se ha convertido en la gran revelación del torneo femenil, eliminando sorpresivamente a Athena en semifinales, y esta implicación le llega casi por accidente, tras la baja de Willow Nightingale; según Dave Meltzer, principal candidata a ir contra Thekla en All In. Considerando entonces que AEW quería un enfrentamiento técnica vs. ruda, quién sabe si después de todo la victoria de Moné no parece tan predecible. En cualquier caso, World será la gran ganadora de la noche.

Destacar la ausencia en el cartel de Yota Tsuji, Campeón de Peso Completo IWGP. Bajo entrevista con Tokyo Sports, «Gene Blast» dejó entrever que no defendería su cetro dado el escaso respeto que, a su juicio, AEW mostraba hacia él, con airada réplica de Will Ospreay vía redes sociales. Y sí, como también sucede respecto al Campeonato Mundial AEW, no habrá defensa en Forbidden Door; primera vez desde que el «crossover» se estrenó. Había que echarle un poco de carnaza al público, pues la cita iba ya camino de perder el «Forbidden» y titularse simplemente «Door».

► Cartel

FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland

FINAL DE LA OWEN HART CUP FEMENIL: Mercedes Moné vs. Maya World

LUCHA EN JAULA DE ACERO: Team MJF (MJF, Kevin Knight, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade y Jake Doyle) vs. Team Briscoe (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly, Roderick Strong, Konosuke Takeshita y Darby Allin) [Si el Team Briscoe vence, Mark Briscoe obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW]

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid

CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP: Shota Umino (c) vs. PAC

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Bandido

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Adam Copeland y Christian Cage (c) vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors)

Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.

LUCHA A TRES BANDAS: The Young Bucks vs. Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán) vs. El Sky Team (Místico y Máscara Dorada)

[BUY IN]