Stardom: Thekla vuelve a agredir a Taro Okada, Starlight Kid interviene

La campeona mundial femenina de AEW, Thekla, hizo una aparición inesperada en en el evento de Stardom «The Conversion» que tuvo lugar en el Gimnasio Nacional Yoyogi.

► Thekla apareció de forma sorpresiva

Luego de la tercera lucha, Thekla se acercó sigilosamente al presidente Taro Okada, quien se encontraba en la mesa de comentarios, cerca del ring. «The Toxic Spider» llevaba en las manos una maquinilla eléctrica e intentó rasurar a Okada. El presidente logró esquivar el ataque inicial, pero en cuanto Thekla se irguió y se dirigió al público de Stardom, Okada sintió su furia.

La luchadora austriaca golpeó a Okada y lo subió al ring. Thekla intentó escupir el logo impreso de Stardom en la lona del ring. Okada lo cubrió con su cuerpo, con la esperanza de preservar la dignidad de la empresa. Esto solo incrementó la ira de Thekla, quien se quitó su cinturón para seguir castigando a Okada.

Starlight Kid apareció pronto en el ring para detener a Thekla, quien fue sacada a rastras del edificio por el personal de seguridad.

El cinturón del Campeonato Femenino de AEW quedó sobre el ring y Starlight Kid lo levantó para mostrarlo al público, pidiendo su apoyo para que pueda ganarlos.

Thekla y Starlight Kid se enfrentarán por el Campeonato Mundial Femenino AEW el 28 de junio en el magno evento Forbidden Door.