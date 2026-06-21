Liv Morgan pudo haberse lesionado en evento en vivo de WWE

En una muy mala noticia, se ha podido saber que la actual Campeona Mundial de WWE, Liv Morgan, se ha lesionado una pierna durante una lucha en un reciente evento en vivo de WWE.

► Liv Morgan pudo lesionarse luchando en Inglaterra

En la tarde de hoy, noche en el Reino Unido, WWE realizó un evento en vivo desde la Utilita Arena Birmingham en Birmingham, Inglaterra; sin embargo, la noticia del momento es una lesión en la pierna de Morgan.

En el evento, Jimmy Uso y Jey Uso (The Usos) iniciaron la noche derrotando al Megacampeón AAA, Dominik Mysterio y JD McDonagh de The Judgment Day. Además, Chad Gable venció a Rusev. Montez Ford venció a Austin Theory.

Aquí llegó la lucha, en donde Liv Morgan logró retener el Campeonato Mundial Femenil de WWE ante Sol Ruca, Iyo Sky y Lyra Valkyria.

A través de redes sociales, se pudo ver que su pierna se dobló tras recibir una plancha de Sol Ruca, como se aprecia en el siguiente video:

I hope Liv isn’t injured, the way her leg bent and you can see that she was in pain omg…#WWEbirmingham pic.twitter.com/zmdtakpYhx — BELLALUTION (@n1kkiswrld) June 21, 2026

Aunque se le vio con mucho dolor, según informaron los fans, Liv Morgan salió caminando por sus propios medios, sin asistencia médica o de réferis y sin cojear. Sin embargo, los fans en redes están preocupados y esperan que se le hagan estudios a Morgan y mayores informes.

Tras esto, Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez celebraron con Liv Morgan. Y Bayley apareció para vencer a Pérez. Además, el Campeón Intercontinental WWE, Penta, logró vencer a Ethan Page.

En el evento estelar, en una lucha callejera, LA Knight venció a Bron Breakker.