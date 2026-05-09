Liv Morgan habla sobre la recepción polarizante de los fans a su canción ‘Trouble’

La Campeona Mundial, Liv Morgan, habló sobre la reacción dividida de los aficionados a su nueva canción «Trouble», que se estrenó durante su entrada en WrestleMania 42.

En una entrevista reciente con Ring the Belle, Morgan reveló que la polarización era exactamente lo que buscaba.

► «Quería que fuera polarizante»

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Morgan describió su nuevo tema como icónico y adictivo, afirmando que genera esa sensación de «odiar que te guste».

«Me encanta. Creo que es icónico. Creo que es polarizante, y es exactamente lo que quería que fuera. Odias que te guste. Odias que te guste porque es pegajoso y es tan bueno y es simplemente icónico. Puedes ser un hater, o puedes simplemente ser real y disfrutar la música, disfrutar el video, disfrutar mis esfuerzos como la mejor Campeona Mundial de todos los tiempos».

Sobre interpretar el baile en vivo en WrestleMania 42:

«Honestamente, estaba tan nerviosa que ni siquiera estaba nerviosa porque sabía que no tenía otra opción que tragármelo. No tenía otra opción que darlo todo. Así que, es como que ni siquiera puedes estar nerviosa porque simplemente no tienes otra opción. Estaba como, voy a… Esto no soy yo normalmente. Esta entrada va a ser mi legado en la lucha. La gente recordará esto».

Un homenaje a Britney Spears:

«Fue todo por Britney. Fue todo por Britney. Todo lo que hice ese día fue por Britney. Todo. Britney, si estás viendo esto, te amo. Te amo. Y lo hice todo por ti. En realidad, este reinado de campeonato es por ti, Britney. Todo el reinado es por Britney».

Aprenderse la coreografía:

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«Fue loco. O sea, nunca he tomado una clase de baile en mi vida. Así que estuve en entrenamiento intensivo de pop star de tres días, ya sabes. Fue increíble y me divertí muchísimo, y ahora quiero tomar clases de baile porque me encantó tanto. Fue diferente porque no estuve en mi zona de confort. He estado en WWE y en la lucha libre los últimos once años de mi vida; la lucha es mi zona de confort. Es lo que sé hacer. Así que prepararme para algo que no hago y que no practico fue diferente para mí. Pero me divertí muchísimo, y siento que es genial aprender a hacer cosas nuevas y ser buena en ellas».

Posibles rivales en SummerSlam:

«Estoy abierta a cualquiera de las chicas. Hay muchas chicas que regresaron. Tenemos a Paige de vuelta. Tenemos a Brie, tenemos a Nikki, tenemos a AJ Lee. Sol Ruca vino e interrumpió mi segmento en Monday Night Raw… Cualquiera que quiera una oportunidad por mi Campeonato Mundial Femenil, es bienvenida».

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