El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 22 de junio 2026 en la O2 Arena, en Londres, Inglaterra, local con capacidad para 20,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Iyo Sky venció a Raquel Rodriguez (** 1/2) Chad Gable venció a Rusev (***) Charlotte Flair venció a Roxanne Perez (** 1/2) Je’Von Evans venció por DQ a Austin Theory (** 1/2) Oba Femi venció a Dominik Mysterio (* 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige, defenderán el oro ante Bayley y Lyra Valkyria, en una lucha muy especial para Paige, pues será en su país natal. Las monarcas se coronaron en WrestleMania 42, donde Paige debutó por sorpresa como sustituta de última hora de una lesionada Nikki Bella. Las retadoras sienten que su momento les fue arrebatado aquella noche en Las Vegas, y llevan más de un año persiguiendo ese campeonato. Una derrota podría ser el principio del fin de la dupla. La función se celebra a sólo cinco días de Night of Champions. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra.

Y no serán los únicos títulos en juego. The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

En acción individual, Dragon Lee se medirá ante Ethan Page, en la continuación de la rivalidad que enfrenta al mexicano y sus aliados con el canadiense y Rusev.

Además, escucharemos a los finalistas de los torneos King of the Ring (Oba Femi y Jey Uso) y Queen of the Ring (Iyo Sky y Liv Morgan), ya definidos rumbo a Night of Champions.